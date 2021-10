Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Di coppie e finte coppie si è parlato parecchio finora. La storia – non storia per eccellenza è sicuramente quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Dopo le prime effusioni e il bacio la relazione è si raffreddata. L’ex nuotatore ha cercato di troncare, mentre la principessina non ne ha voluto sapere e ha continuato a cercare le attenzioni del 22enne triestino. Ma nella Casa non c’è stato solo questo di rapporti complicati.

Che dire di Amedeo Goria caduto vittima del fascino di Ainette Stephens. Il giornalista ha superato il limite e la gattona gliene ha dette quattro. Poi c’è lui, Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore napoletano si è preso una bella cotta per Sophie Codegoni. E in più di un’occasione si è dichiarato alla modella. Ma non c’è stato nulla da fare, le risposte sono state sempre dei sonori “No”. Per lei Gianmaria è arrivato perfino a lasciare in diretta Greta Mastroianni, la donna che stava frequentando da qualche mese.

Poi, però, qualcosa è cambiato. E tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi è scoppiata la passione. Tutto è avvenuto nella notte tra sabato 23 e domenica 24. Le telecamere hanno ripreso la scena che nel giro di poco tempo è diventata virale sui social. Sophie e Gianmaria si sbaciucchiano teneramente. Dopo tanto penare finalmente l’ex di Belen è riuscito nel suo intento. E dire che i suoi precedenti baci erano andati letteralmente… a vuoto.





Fino ad ora Sophie Codegoni aveva sempre rifiutato gli approcci di Gianmaria Antinolfi. E lo aveva anche accusato di essere uno che si innamora troppo facilmente. Insomma ha messo in dubbio i suoi sentimenti. Che la modella, comunque, subisse un po’ il fascino di Gianmaria era evidente. Ma nessuno si sarebbe aspettato un momento così pieno di coccole tra i due.

Soltanto qualche giorno fa Sophie Codegoni aveva stoppato così Gianmaria Antinolfi: “Mi dispiace molto perché si è aperto. Mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere ricevere questi apprezzamenti e sentirsi dire certe cose. Però mi spiace averlo illuso. Né caratterialmente, né esteticamente è il mio tipo. Glielo avevo già detto la sera prima della scorsa puntata, c’è tanta differenza e se c’è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d’amore. L’attrazione è nata perché ha uno sguardo ed è un bel ragazzo. A me piacciono i ragazzi tatuati, non è il mio tipo”.