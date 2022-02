“Lascio il GF Vip”. Sonia Bruganelli, la notizia bomba è ufficiale: “Ormai ho deciso”

Sonia Bruganelli è stata protagonista nell’ultima puntata del ‘GF Vip’ di uno scontro verbale con Miriana Trevisan. Ma ora tutte le attenzioni sono state rivolte ad una sua intervista, rilasciata a ‘Facciamo Finta Che’ di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Dunque, è intervenuta in questa trasmissione alla radio e, come ha riportato ‘Biccy’, ha chiarito definitivamente una voce che ormai girava da mesi sul suo conto. E la risposta non è stata affatto ambigua, infatti ha praticamente ufficializzato una notizia.

Ma per Sonia Bruganelli è stato tempo anche di dire la sua sul reality show di Alfonso Signorini e soprattutto le è stato subito domandato chi riuscirà a vincere il programma: “Penso che alla fine vincerà Lulù, ma la mia speranza sarebbe Soleil. Di lei ho sempre apprezzato il fatto di volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa e anche ai suoi difetti. Lulù? Ho detto che il fatto di stare con Manuel non è un merito, se è amore è amore perché le persone si innamorano a prescindere”.

Poi Sonia Bruganelli ancora sulla principessa etiope: “Vogliamo fare le persone inclusive e poi diamo i premi perché ci si innamora. Stiamo giudicando un reality e un personaggio come Lulù è un personaggio che ricorderemo. Come abbiamo ricordato Tommaso Zorzi, sono persone diverse dalla massa”. Poi a ‘Facciamo Finta’ Che’ la moglie di Paolo Bonolis ha però risposto anche al quesito più importante e atteso, ovvero se anche nella prossima edizione la vedremo nei panni dell’opinionista.





Ebbene sì, Sonia Bruganelli non la vedremo più in studio al ‘GF Vip’: “Non ci sarò, sarò sempre grata a Signorini per avermi scelto ma se cerco di parlare di argomenti come libri e altre cose non gliene frega a nessuno. Ormai tutti mi chiedono di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che possa parlare di altro. Il mio progetto futuro forse riuscirò a realizzarlo con Infinity. Parlo di libri e poi continuo a fare la produttrice e se Dio vuole, anche il buon Bonolis farà un nuovo programma”.

Questo invece il suo attacco in puntata a Miriana Trevisan: “Hai una voce piagnucolosa terribile… Mi dai fastidio… Continui a inzigarla e poi vai dicendo quante cose belle hai fatto per lei… Sei ridicola e fastidiosa. Hai detto una cosa bruttissima. Hai detto che hai aiutato una persona anziana, ed è bruttissimo da dire… Se l’aiuti per avere qualche applauso non vale niente”.