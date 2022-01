Il ‘GF Vip’ è alle prese con tantissime vicissitudini dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia e anche nella diretta del 21 gennaio non ci saranno poche difficoltà per Alfonso Signorini per contenere i concorrenti. Anche tra le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non corre buon sangue sin dall’inizio del programma, quindi per il conduttore si tratta probabilmente dell’edizione più complicata. E proprio la moglie di Bonolis ha rotto il silenzio sul reality show e ha svelato il suo nome per la finale.

Prima di raccontarvi tutto su Sonia Bruganelli, possiamo dirvi che c’è un momento difficile per Gianmaria Antinolfi. Tutti sembrano molto scettici a proposito del nuovo flirt con Federica Calemme, in particolare Silvestri è sembrato molto dubbioso. Anche Sophie, parlando nella notte, si è scagliata contro Gianmaria, trovando falso tutto questo improvviso interesse per Federica. Nessuno, insomma, sembra credere alla buonafede di Gianmaria Antinolfi, e anche Calemme è stata accusata di non essere realmente interessata.

Sonia Bruganelli ha ormai le idee più che chiare sui gieffini e ha deciso di puntare tutto su un concorrente in particolare. Ha pubblicato sul social network Instagram diversi video di lui che lo ritraggono nella quotidianità della Casa più spiata d’Italia e ha messo l’hashtag col suo nome perché vuole che sia uno dei finalisti della trasmissione. Un vero e proprio endorsement, che sicuramente confermerà anche durante la diretta. E chissà se il diretto interessato apprenderà questa notizia.





Ebbene sì, Sonia Bruganelli ha una grande ammirazione e vuole a tutti i costi nella finale del ‘GF Vip’, prevista per il prossimo mese di marzo, l’illusionista Giucas Casella: “Deve arrivare in finale. Io penso di aver visto tutto quello che dovevo vedere al GF Vip, per me finisce qui. Se non arriva Giucas in finale, sono di parte ed è meraviglioso. Hashtag Giucas in finale, so che non dovrei farlo. Inoltre, lui e Kabir Bedi hanno lo stesso metodo, se studiano la sera prima il giorno dopo dimenticano. Questa coppia è meravigliosa, in finale anche Kabir”.

Nei giorni scorsi Giucas Casella è stato accusato da Sophie Codegoni di aver sporcato il bagno del ‘GF Vip’. Davanti ad Alessandro Basciano e Miriana Trevisan, Sophie non ci ha visto più e ha accusato Giucas Casella di aver combinato di tutto nel bagno: “Dai Giucas, è tutto sporco”. Quindi, ha trovato qualcosa che non avrebbe voluto vedere. Ma immediatamente è arrivata la replica del gieffino: “Non è vero”.