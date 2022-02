Un programma all’interno di un altro programma il rapporto tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste del GF Vip 6. In studio non perdono occasione per lanciarsi frecciate velenose. Eppure durante la puntata di Verissimo di domenica 20 febbraio tra le due sembrava tornato il sereno. Infatti avevano ammesso di aver trovato un certo equilibrio dopo una prima fase in cui sono sorte una serie di incomprensioni che hanno caratterizzato il loro rapporto.

Davanti a Silvia Toffanin sembrava scoppiata la pace. “Sonia interpreta questo personaggio di donna un po’ ruvida, cinica, ma basta pochissimo per farla emozionare, non è come vuole apparire e a me piace quel suo lato sensibile. Al GF Vip ha tantissime volte gli occhi lucidi anche se fa di tutto per nasconderlo”, sottolinea Adriana Volpe. Dopo queste parole Sonia Bruganelli si è alzata dalla sedia ed è andata ad abbracciare la collega.

Insomma da parte di tutte e due pareva che l’ascia di guerra fosse stata sotterrata. E, invece, nella puntata del GF Vip 6 di lunedì 21 febbraio, Sonia Bruganelli non ha perso occasione per lanciare una stoccata nei confronti di Adriana Volpe. Tutto comincia quando Alfonso Signorini manda una clip in casa in cui i vipponi si lasciano andare alle rivelazioni sui loro sogni. C’è chi desidera un figlio, chi come Lulù Selassiè vuole essere una popstar (con tanto di esibizione in diretta) e chi, come sua sorella Jessica, vorrebbe diventare una presentatrice famosa.





Alfonso Signorini pensava di far durare pochi minuti questo momento e invece arriva l’intervento a gamba tesa di Sonia Bruganelli: “Hai visto che Jessica ha lo stesso sogno di Adriana Volpe?”. Anche il conduttore sembra impreparato alla frase dell’opinionista, Adriana Volpe resta interdetta e il pubblico applaude. Signorini è costretto a chiedere spiegazioni e Sonia Bruganelli la butta via a mo’ di cantilena: “Il fatto che vuole diventare anche lei una conduttrice famosa…”. La stoccata arriva chiara e lascia la Volpe gelata, poi però replica a tono: “Ancora qua stai?”.

La puntata del GF Vip 6 è stata come al solito piena di colpi di scena. Alex Belli ha abbandonato la Casa, ma Delia Duran ha deciso di restare nel reality. Barù ha incontrato la sorella Fedra; Sophie Codegoni e Alessandro Basciano restano insieme, visto che il pubblico ha deciso di eliminare Kabir Bedi attraverso il televoto. In nomination ci vanno: Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo.