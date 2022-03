“Cosa è successo davvero con Alex”. Basta dubbi sui vip, finalmente Soleil vuota il sacco

Soleil Sorge è tornata a parlare dopo il ‘GF Vip’ e lo ha fatto a ‘Verissimo’. La sua intervista integrale da Silvia Toffanin sarà trasmessa domenica 13 marzo, ma sono già uscite le prime interessanti anticipazioni su quello che ha dichiarato. E non poteva certamente mancare la sua opinione sul rapporto con Alex Belli. Infatti, l’influencer ha deciso di soffermarsi sull’attore e di dire finalmente tutta la verità su quello che hanno vissuto e su quello che provato durante la loro permanenza nella Casa.

Ma Soleil Sorge si è soffermata anche sul fidanzato che avrebbe: “Sì, è sempre esistito ma ho voluto tutelarlo. Stavamo insieme da poco, ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il percorso”. E ha aggiunto: “Mi è dispiaciuto che sia stato tirato in mezzo a tutto questo, sono state scritte tante cose non vere”. Poi ha anche risposto ai rumors che la vedrebbero giurata nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show: “Sarebbe meraviglioso e divertentissimo. Chi lo sa? Lo scopriremo…”.

Poi Soleil Sorge ha iniziato a parlare più nello specifico di Alex Belli, ma ha affermato definitivamente: “Con Alex c’è stata solo una grande complicità. Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento. Non ho mai pensato a lui come un possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in un’altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone”. Ma non si è fermata qui, infatti ha anche spiegato cosa pensa che lui abbia fatto.





Sempre a ‘Verissimo’, come ha riportato ‘Ultimenotizieflash’ sul suo sito, Soleil Sorge ha aggiunto ancora su Alex Belli: “In realtà dentro di me lo sapevo già. Nonostante io cercassi di fargli capire che non provavo le sue stesse emozioni, era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare. Ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio. Mi auguro che le sue intenzioni non siano mai state quelle di usarmi. Con i suoi comportamenti credo che abbia più che altro cercato di salvare se stesso”.

Anche Manuel Bortuzzo, fuori dalla Casa, ha voluto invece parlare di Lulù Selassié: “Considero il GF Vip una sfida vinta. Credo che facendo vedere la quotidianità, la normalità di un ragazzo disabile, posso avere mostrato tante piccole cose che forse prima non si sapevano. Preferisco il termine disabile a diversamente abile, perché le cose bisogna dirle per come sono, senza paura. Non c’è niente di sbagliato in questo”.