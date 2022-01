Non è un momento facile per Soleil Sorge. Da quando la moglie di Alex Belli, Delia Duran, è entrata a far parte del ‘GF Vip’ la situazione per lei è diventata più tesa, anche se nelle ultime ore sembra che le due stiano tentando di avvicinarsi almeno per dare vita ad una convivenza pacifica. Intanto, lei non sa ancora nulla ma fuori dalla Casa è arrivata una notizia che non le farebbe sicuramente piacere. Mai si sarebbe aspettata probabilmente di essere protagonista negativa in questa fase del reality.

E Soleil Sorge è stata ormai esclusa da Nathaly Caldonazzo. “Con me si è comportata malissimo. Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità”, ha confidato l’attrice. “Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un qualcosa di negativo, quindi non le voglio e le scanso da me”, ha aggiunto rivolgendosi a Miriana Trevisan. E quest’ultima ha concordato con le parole dell’amica Nathaly Caldonazzo contro Soleil Sorge rincarando la dose.

Sin da quando è cominciato il ‘GF Vip’, il nome di Soleil Sorge è sempre stato tra i favoriti al successo finale insieme a Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo però dovrà necessariamente abbandonare il programma per problemi di salute e ciò avverrà presumibilmente nella puntata del 24 gennaio. Ora l’ex di ‘Uomini e Donne’ si sta scontrando con Federica Calemme e Kabir Bedi al televoto della trasmissione e venerdì prossimo uscirà qualcuno. Ma per il momento il pubblico è chiamato a scegliere il preferito.





Nonostante il suo personaggio sembrasse molto forte e amato dal pubblico, qualcosa per Soleil Sorge è andato storto. E ora non è tra le preferite in assoluto. Stando infatti agli ultimi sondaggi, la bellissima gieffina è stata superata nelle preferenze dal coinquilino Kabir Bedi, che sta riscuotendo un successo quasi inaspettato. Bisognerà ora comprendere se questa fase calante sia temporanea o se la sua avventura al ‘GF Vip’ possa iniziare piano piano a mettersi seriamente a rischio.

Nei giorni scorsi Manila Nazzaro è stata protagonista di un momento particolarmente sgradevole insieme a Jessica e Miriana. Sgradevole perché tutte e tre le vippone del GF Vip hanno accusato un concorrente di aver portato cattivo odore in casa. Lui è Kabir Bedi, costretto nei giorni scorsi a trasferirsi sul divano con Manila Nazzaro che si è rifiutata di preparagli ancora il pranzo. “No, veramente non ce la faccio più”.