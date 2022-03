L’ultima puntata del GF Vip ha lasciato strascichi pesanti. Ad essere eliminati sono stati Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo. Una doppia eliminazione non preventivata che incendia ancora di più la battaglia nelle ultime due settimane dello show. Show che avrebbe una favorita d’obbligo. A lanciare l’indiscrezione bomba era stata, nei giorni scorsi, Sonia Bruganelli in un’intervista durante la quale ha precisato che quella dell’edizione numero 6 sarà l’unica edizione che la vedrà impegnata.



Il prossimo anno insomma non ci sarà GF vip per lei. “Non ci sarò, sarò sempre grata a Signorini per avermi scelto ma se cerco di parlare di argomenti come libri e altre cose non gliene frega a nessuno. Ormai tutti mi chiedono di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che possa parlare di altro. Il mio progetto futuro forse riuscirò a realizzarlo con Infinity”.



Sempre durante l’intervista Sonia si è lasciata andare ad altre considerazioni su alcuni protagonisti del GF Vip sparando il nome dell’edizione numero 6 dello show, una di quelle che sarà ricordata come tra le più chiacchierate e discusse. “Il GF Vip? Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe Soleil, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti”.







A proposito di Lulù Selassié, che è gia finalista, l’opinionista ha dichiarato: “Io credo che se dovesse vincere Lulù è perché è stata sempre se stessa”. Intanto al GF Vip qualcosa di clamoroso è successo. Miriana e Soleil sono tornate a parlarsi. Il loro rapporto è sempre stato caratterizzato da alti e bassi e in varie occasioni non sono mancate offese e pesanti accuse.



Una situazione che sembra aver stancato entrambe le concorrenti del GF Vip che dopo l’ultima puntata del reality show hanno cercato un charimento. Dopo aver brindato ai sopravvissuti della serata, la Sorge e la Trevisan si sono avvicinate inaspettatamente per cercare di trovare un punto d’incontro e convivere serenamente almeno fino alla fine del loro percorso nella Casa del Gf Vip. “Vogliamo provare a fare pace?” ha domandato l’influencer alla showgirl. E la riposta è stata affermativa.