Da quando Alex non c’è più per lei, per loro, è iniziato un nuovo GF Vip. Alex è Belli, ovviamente, e loro sono Delia Duran e Soleil Sorge. Le due vip proprio recentemente sono state protagoniste di un nuovo confronto: “Ieri – ha detto la modella venezuelana – ho avuto una grande discussione con Manila e le ho detto ‘l’unica donna he mi dice le cose davanti è Soleil Sorge’. Questo io lo apprezzo davvero tanto. Quando le persone sono invidiose fraintendono, io e te non siamo fatte così e questo mi piace”.

Proprio qualche giorno fa, in ogni caso, Soleil aveva raccontato a Antonio Medugno un episodio molto brutto della sua gioventù. Dopo aver avuto un brutto incidente quando stava negli Usa, un suo amico ha compiuto l’estremo gesto: “Sono passati circa sei mesi, tra assicurazioni, danni e la penale legale perché era alla guida dell’automobile dell’altro. A lui avevano tolto la patente, quindi questo mio amico dopo sei mesi non è riuscito a reggere ai suoi sensi di colpa e si è suicidato”.

Ora, però, per Soleil Sorge c’è stata una piacevole sorpresa. Una sorpresa arrivata direttamente… dal cielo. Proprio così. Come sapete chiunque può noleggiare un aereo per far recapitare agli inquilini della Casa un messaggio. Ebbene proprio nella giornata di oggi, lunedì 28 febbraio, sono stati ben due gli aerei che hanno sorvolato il loft di Cinecittà. Uno ha portato un messaggio rivolto a Davide Silvestri: “Dave Guerriero della Luce. All In”. Anche se l’attore non ha capito chi lo abbia potuto inviare. L’altro era per Soleil.





Nel messaggio per Soleil c’era scritto: “Every cloud has a silver lining”. Tradotto significa: “Ogni nuvola ha una linea d’argento”. Ma chi è stato ad inviare questo messaggio? Le iniziali indicano GC ed è proprio la stessa Soleil Sorge a rivelare il misterioso autore, ovvero Gianluca Costantino. L’ex gieffino aveva stretto un bel legame proprio con l’influencer tanto da spingersi ad ammettere di essere attratto da lei. La frase è la stessa che Soleil e Kabir amavano ripetere, una frase il cui significato di speranza e ottimismo avevano spiegato allo stesso Gianluca.

Subito i coinquilini hanno commentato il gesto di Gianluca Costantino nei confronti di Soleil Sorge. Tra una risata e un ammiccamento nella Casa i coinquilini insinuano che alla base del messaggio ci sia un reale interesse da parte dell’ex gieffino. Ma Soleil spegne i facili entusiasmi: “Vedete amore ovunque, come il bambino del Sesto Senso che vede morti ovunque. Voi vedete amore ovunque. Non è così e basta”. Niente da fare, Soleil nega ogni possibile coinvolgimento. Ma sarà davvero così?