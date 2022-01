Vicinissimo il colpo di scena al ‘GF Vip’ con Soleil Sorge che sarebbe ormai ad un passo dal lasciare definitivamente il reality show di Alfonso Signorini. Il tutto è stato raccontato dalla stessa gieffina durante una conversazione con il coinquilino Davide Silvestri. Parole molto dirette e che fanno presagire il peggio, visto che ha anche fatto una richiesta ben precisa agli autori. Probabilmente è arrivata al limite della sopportazione e non ha più desiderio di proseguire questa avventura.

A proposito di Soleil Sorge, Sonia Bruganelli ha confessato i motivi che la spingono a darle l’immunità al ‘GF Vip’. Ad un commento su Instagram, Sonia Bruganelli ha detto: “Perché per ora, se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi, per cui, dovendo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante, anche con finte o presunte tali storie”. Insomma, per l’opinionista il ‘GF Vip’ senza Soleil Sorge perderebbe di audacia. Ma sarebbe davvero così? E i fan non sono d’accordo. Però ora potrebbe cambiare tutto.

Secondo quanto è emerso in queste ore, Soleil Sorge è stata colpita nel corso dell’ultima nottata al ‘GF Vip’ da un brutto attacco di panico. E questo episodio è stato solamente l’ultimo in ordine di tempo, ma probabilmente decisivo per farle prendere una decisione definitiva. L’ex di ‘Uomini e Donne’ è ormai sempre più convinta di mollare e l’ufficialità potrebbe giungere anche a breve. Parlando con l’attore Silvestri, ha infatti ribadito l’intenzione di parlare con una persona in particolare.





Questo quanto rivelato da Soleil Sorge: “Sono venuta a fare altro qui, non a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio agente”. Quindi, è ormai ad un passo dal dire addio al programma di Canale 5. Ma una delle pagine che tifano per lei, ‘Soleilandia’ ha subito espresso massima vicinanza alla ragazza: “Sole, qualunque sia la tua decisione, noi saremo sempre al tuo fianco a sostenerti”. Anche se i commenti non sono stati proprio tutti uguali, infatti c’è chi vuole che vada via davvero.

Altri utenti hanno commentato su Soleil: “Ma magari fosse così, lo dice ma non lo fa. Ci si mette sola in queste situazioni, poi si lamenta e piagnucola e che pa*** infinite”, “Mi dispiace vederla così, ma è stata lei a mettersi in questa situazione, bastava dire stop”, “Lei è solamente ridicola”, “Ma quale anima in pace? Ha capito che è passata dietro e i suoi giochi viziosi con Alex non incantano più”.