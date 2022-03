Dentro la casa del GF Vip sale la tensione a poco più di una settimana dalla fine del programma. Nelle ore scorse Soleil Sorge è tornata all’attacco accusando Miriana Trevisan. Motivo, ancora, la nomination che aveva fatto saltare la precaria tregua tra la showgirl e l’influncer. “Dovevo votare qualcuno ed ho votato te!”, aveva detto a Soleil Sorge Miriana prima di rivolgersi a Manila Nazzaro: “Lo sapevo che avrebbe avuto questa reazione, mi fa male come donna, ma non ho avuto paura”.



“Ma poi tirare in ballo l’età, per cosa? Sono fiera dell’età che ho”. Nelle ore scorse al GF Vip Soleil Sorge ha raccontato tutto a Sophie Codegoni non le critiche nei suoi confronti. “Non capisco perché dovrebbe arrivare in finale e vincere. Al di fuori della storia con Nicola e con Biagio niente di che…Le uniche esposizioni che ha fatto è quando andava contro qualcuno” ha affermato Soleil criticando il percorso di Miriana. “Forse il fatto che è andata sempre controcorrente” ha prontamente replicato Sophie.



“Ultimamente purtroppo la vedo diversa. Prima la vedevo di una purezza e sincerità incredibile, a oggi invece non la vedo più – ha aggiunto Sophie al Gf Vip – . Non ha mai avuto né purezza né trasparenza. Questo è il motivo per cui con me, nonostante abbiamo provato a legare, non è andata la cosa. Io l’ho sempre sgamata”.







“Non è mai riuscita ad ammaliarmi. Inizialmente c’ero cascata anche io, ma poi ho aperto gli occhi” ha confessato la Sorge. Ripensando alla nomination ricevuta da Miriana, l’influencer ha ammesso: “Si è accanita e non mi è piaciuta la motivazione”. E già lo aveva fatto sapere nell’ultima puntata del GF Vip quando c’era andata molto pesante.



“Sei una vipera!Te la sei presa con me da quando sono qui dentro. Sei volgare, alla tua età! Io quando arriverò alla tua età mi auguro di essere più matura. Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Ma stai zitta una volta per tutte, sei insopportabile. Frustrata del c…! Mamma mia, che vipera”. Al GF Vip la guerra è dichiarata.