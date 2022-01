Grande Fratello Vip 6, nuove “alchimie artistiche” tra i due inquilini della casa? Per Soleil Sorge, l’attore di Centovetrine sembra essere ormai un capitolo chiuso. Sempre bene continuare l’avventura nella casa più spiata d’Italia, prestando attenzione a nuovi rapporti di amicizia da consolidare prima del verdetto finale. Ma con Barù si tratta davvero solo di una semplice amicizia? Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Di recente l’affascinante gieffino è stato tirato in ballo da alcune inquiline della casa del GF Vip, in particolare da Jessica e Nathaly Caldonazzo, in merito ad alcune affermazioni non troppo felici nei riguardi delle donne presenti ancora in gioco. La protesta, però, non ha trovato l’adesione di tutte, men che meno quella di Soleil Sorge, che pare essere stata presa di mira dal fascino del compagno di gioco.

Un legame decisamente intrigante sembra essere nato tra di loro. E in casa non manca anche chi prova a scherzarci un po’ su. Davide Silvestri, ad esempio, ha detto qualcosa dopo aver assistito a un particolare intreccio di mani tra Barù e Soleil Sorge mentre sostavano comodamente sul divano.





“Fate vedere i Sorù”, esclama Davide ironico ma puntuale. Infatti tutti i telespettatori incuriositi dalle dinamiche all’interno della casa del GF non avranno certamente perso il momento di alchimia pura tra i due. Un rapporto che per molti sembra presagire qualcosa di molto più intenso e coinvolgente, ma che al momento si arresta sulla soglia del detto-non detto.

Per un strano gioco del destino, esiste già chi, prendendo in prestito le parole dell’ex gieffino Alex, parla a proposito di Barù e Soleil Sorge di vere e proprie “alchimie artistiche”: ci risiamo. Solo il futuro potrà dire se si tratta o meno di una semplice amicizia, di una strategia di gioco o chissà, qualcosa di più significativo.