Momento difficile per Soleil Sorge, dopo l’addio di Alex Belli al ‘GF Vip’. Ha avuto un avvicinamento con il neo concorrente Alessandro Basciano, ma indubbiamente i suoi pensieri sono ancora rivolti all’attore. Adesso nella Casa più spiata d’Italia si stanno registrando situazioni che definire tese è un eufemismo. Prima c’è stato il nervosismo di Katia Ricciarelli, che se l’è presa con Jessica Selassié e Davide Silvestri perché nella residenza dei concorrenti ci sarebbe ormai sporcizia davvero dappertutto.

Comunque Soleil Sorge e Basciano hanno passato una notte tra abbracci e complicità che potrebbero presagire qualche sorpresa in più per il futuro dei due gieffini. Utenti che già sembrano cantare vittoria sul web e che non fanno che diffondere le immagini che ritraggono i due gieffini abbracciati mentre dormono. Il dettaglio dell’intera vicenda? Pare che Soleil non si sia resa conto di aver dormito abbracciata all’ex corteggiatore. Ma adesso ha dovuto invece fare i conti con un duro attacco.

Parlando un attimo della Ricciarelli, la donna ha contestato il comportamento della principessa etiope e di Silvestri. In particolare, rivolgendosi a Jessica Selassié, ha detto: “Lei è proprio menefreghista e omertosa”. Ma la ragazza non è stata in silenzio e ha deciso di tirare in ballo proprio Soleil Sorge. Continuando il dialogo con la soprano, le ha fatto capire a chiare lettere che anche l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ non è sicuramente molto efficiente, anzi, l’ha proprio demolita con poche parole ma incisive.





Parlando appunto della mancata pulizia al ‘GF Vip’, Jessica ha criticato non poco Soleil Sorge davanti a Katia: “Non ho mai visto Soleil passare un’aspirapolvere, né sparecchiare la tavola durante le feste”. Molti sono convinti che di questa situazione molto tesa nel reality show se ne parlerà durante la diretta di lunedì 20 dicembre. Per Alfonso Signorini si prospetta dunque un appuntamento molto difficile da condurre, visto che sono stati davvero tanti i vipponi che hanno avuto battibecchi o veri e propri litigi.

Nelle ultime ore furia anche di Valeria Marini: “Ragazze io non sono abituata, allora mi tolgo da questo numero, perché non fa per me questa soluzione. Se a me toglie le mie abitudini non rendo come dovrei. Basta andate davanti, io sto dietro, no non voglio perché vedo che Jessica alza gli occhi al cielo. Già questa coreografia per me non va, poi se devo fare cose che non sono mie”.