Bomba sul GF Vip e Alfonso Signorini. Una concorrente sarebbe già stata scelta dal conduttore televisivo per entrare nella casa più spiata d’Italia. Un vero e proprio colpaccio per il conduttore televisivo, che l’ha corteggiata a lungo anche in passato. A far intuire tutto è stata la diretta interessata, che nelle ultime ore ha rilasciato un’interessante intervista a Nuovo Tv. Ovviamente il pubblico è già in grande trepidazione perché non vede l’ora di vedere all’opera questo personaggio parecchio intrigante.

Dunque, al GF Vip di Alfonso Signorini potremmo vedere protagonista questa concorrente, che inevitabilmente creerebbe delle dinamiche pazzesche. Intanto, nella casa più spiata d’Italia Nikita Pelizon ha smascherato Luca Onestini: “Mi ha messo le mani sui fianchi, sul sedere, sulla pancia e sul davanzale e lo sfioro per sbaglio lì. Gli dico: ‘Scusa, non volevo’, ma lui con tono molto hard dice: ‘Non devi scusarti, ma è tutto qua quello che sai fare? Dai, dimmi delle porcate’. Come posso vedere questa scena come amicizia?”.

GF Vip, Alfonso Signorini ha già scelto una concorrente

Ma la grande novità è che non riguarda l’attuale edizione del GF Vip, infatti Alfonso Signorini si sarebbe ormai portato avanti nel suo lavoro e avrebbe avuto l’ok da questa nuova concorrente per l’edizione numero 8, che comincerà molto probabilmente a settembre 2023. Lei avrebbe dovuto partecipare quest’anno, ma poi è accaduto un imprevisto e ha dovuto dire di no al presentatore. Lei è una mamma di una famosa vip, protagonista proprio al Grande Fratello Vip in passato e nel presente.

A Nuovo Tv è intervenuta la madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani: “Ho rinunciato a entrare per motivi personali, di cui pubblicamente preferisco non parlare. Poi non mi piace entrare in corsa, proprio ora che i concorrenti sono tutti alleati tra di loro. La mia partecipazione è rimandata: vorrei mostrare la parte più umana e dolce”. E il sito Novella 2000 è convinto che la vedremo al GF Vip 8. Non resta che attendere le prossime settimane per capire se queste indiscrezioni troveranno conferme.

Originaria dell’Iran, Fariba Tehrani ha preso parte a Pechino Express nel 2015 ma è anche stata protagonista in alcune trasmissioni tv in veste di opinionista. Inoltre, nel 2021 è diventata una naufraga de L’Isola dei Famosi, venendo mandata via mentre la semifinale era ormai alle porte.