Davvero incredibile ciò che sta emergendo nell’edizione attuale del ‘GF Vip’. In più di un’occasione si è parlato della mancanza di igiene e pulizia nella Casa più spiata d’Italia, ma ora stanno uscendo fuori addirittura i dettagli, che se confermati sarebbe clamoroso. A parlare è una persona ben informata, Alessandro Rosica, che ha titolato la sua notizia ‘Il Grande Porcile Vip’. Conosciuto da tutti come l’investigatore social, ha voluto fare chiarezza sulla situazione nel programma.

Intanto, fuori dal ‘GF Vip’ è stato sferrato un attacco durissimo da parte di Biagio D’Anelli: “Ho cambiato idea nel male su Manila Nazzaro, Giucas Casella e Carmen Russo, ho visto dei video particolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco. Manila ad esempio è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero uomo, ti stai dichiarando a Miriana’. Poi si nasconde con Carmen e Katia in bagno a dire che era una strategia. Hanno detto che avevo pianificato tutto”.

Dunque, Rosica ha scritto sul suo profilo Instagram in riferimento alla scarsa igiene nel ‘GF Vip’: “Grande Fratello Vip o Grande Porcile Vip? Si parla sempre più di condizioni igieniche impietose dentro la casa più famosa e spiata d’Italia. Si parla addirittura di escrementi sotto le lenzuola di qualche vippone, oltre al puzzo nauseabondo di piedi e zone intime di almeno 6 coinquilini. Chi entra e esce dal GF Vip giura di aver sentito come delle fitte appena entrati, fitte dovute al puzzo e alla mancanza di igiene esagerata”.





Poi l’investigatore social ha aggiunto sui concorrenti del ‘GF Vip’: “Per non parlare del bagno, lenzuola macchiate e alito cattivo. E qualcuno dei puliti inizia a ribellarsi giustamente, non ne possono più… Il Grande Fratello ha preso provvedimenti, drastico calo della spesa di questa settimana da circa 380 a meno di 300 euro. Una cosa è sempre più sicura, questo Grande Fratello è sempre più senza controllo ed è un fallimento totale da parte del cast (per fortuna non per gli ascolti)”, ha proseguito.

E infine Alessandro Rosica si è anche posto un quesito, che probabilmente anche molti altri si sono fatti in questi mesi: “Una domanda però mi sorge spontanea: determinati vip sono abituati a vivere così?!?! Alessandro Rosica”. Staremo a vedere se i vipponi cambieranno registro o se saranno costretti ancora a subire punizioni dalla redazione.