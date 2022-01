Nuovo colpo di scena al ‘GF Vip’. Due concorrenti si sono resi protagonisti infatti di un gesto che non è consentito nella Casa più spiata d’Italia e dunque è arrivata subito la contestazione da parte degli autori. I due concorrenti in questione sono Jessica Selassié e Gianmaria Antinolfi, i quali mentre erano sotto le coperte durante la notte hanno fatto una cosa che non è a loro permessa. Speravano di farla franca, ma non è stato così perché la regia si è immediatamente accorta di quanto successo.

Parlando di Jessica Selassié, ha spiegato in poche parole cosa ha intenzione di fare nel caso in cui, nella prossima puntata del 7 gennaio 2022, Signorini non dirà nulla a proposito e non verranno presi provvedimenti seri: “Io mi alzo in piedi e me ne vado. Miriana, io mi alzo in piedi e me ne vado. Ti giuro. Io lo faccio”. La frase oggetto della discussione è stata pronunciata mentre Lulù stava discutendo con Soleil Sorge. E staremo a vedere se manterrà davvero questa sua promessa.

Purtroppo ancora una volta il pubblico del ‘GF Vip’ ha assistito ad un episodio che avrà fatto arrabbiare tantissima gente, redazione e Alfonso Signorini compresi. Jessica Selassié e Gianmaria Antinolfi non hanno forse pensato di essere osservati proprio in quel momento, anche perché sembrava che stessero quasi per dormire. Ma da parte loro c’è stato un gesto furbo, prontamente scoperto però dagli autori. E in sottofondo si è subito udita una voce, infatti un’autrice li ha richiamati al rispetto delle regole.





Sia Jessica Selassié che Gianmaria hanno cominciato a parlare nel letto in silenzio, infatti hanno parlato senza utilizzare i microfoni. Un atteggiamento che è stato subito censurato dal ‘GF Vip’: “Jessica e Gianmaria, parlate con i microfoni”. Presumibilmente stavano parlando di qualche dinamica o comunque di qualche comportamento da assumere anche durante la puntata del 7 gennaio. E non volevano farlo sapere a nessuno. Hanno dovuto rinunciare, visto che è arrivata la ramanzina in piena notte.

Novità invece su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Il nuotatore ha confermato durante una chiacchierata in giardino con Nathaly Caldonazzo: “Lasceresti qui Lulù da sola?”, gli ha chiesto la showgirl a cui ha fatto eco anche la principessa: “Come faccio senza il mio amore?”. I due pare siano intenzionati ad andare a convivere insieme, una volta terminata l’esperienza nel reality show.