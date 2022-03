Nella casa del GF Vip ieri è tornata Soleil Sorge. Un ritorno che ha sollevato non poche polemiche e perplessità. Il primo a rimanere sorpreso è stato Alfonso Signorini. Il conduttore ha perso la calma quando si è accorto che l’ormai ex gieffina non aveva alcuna intenzione di discutere o avere un confronto negativo nella Casa di Cinecittà. “Avevo tantissime cose da dirvi. Siete meravigliose! Chi l’avrebbe detto che avreste ricevuto una sorpresa da me? Vi bacio tutti! Ci tenevo tantissimo a farvi questa sorpresa”.



“Innanzitutto, per farvi un grandissimo in bocca al lupo, perché siete alla fine”. Non una parola di più. Chi invece ha avuto parole per lei è stato Alex Belli che, nello studio del GF Vip, ha fatto un regalo e Soleil davanti tutti. È successo dopo che Alfonso Signorini ha mandato in onda un video che ripercorreva i momenti più belli ed intensi della partecipazione al reality show. Un video che ha commosso l’influencer che alla domanda di rito, se avesse avuto rimpianti o meno ha risposto netta.



“Nella vita con questa filosofia di prendere atto di qualsiasi azione e parola per non pentirmi di nulla, qui qualcosa mi pento di aver detto alcune parole, magari forti, di aver fatto soffrire qualcuno – ha spiegato Credo che questo sia un po’ lo spirito del GF Vip le emozioni e le sorprese, le trecentomila di emozioni che non pensavo di poterle vivere tutte insieme e l’ho fatto”.







Poi è entrato Alex e tutto ha preso un’altra piega con il GF Vip diventato un calderone di emozioni. L’attore si è presentato con una canotta e una collana per Soleil. “Ho voluto spogliarmi di tutto, perché dopo tutto quello che abbiamo vissuto, la cosa più importante è la verità che abbiamo nel nostro cuore, quello che conta è quello che siamo noi realmente”.



Soleil non si è lasciata turbare e ha risposto: “Quello di bello che abbiamo vissuto, tutto quello che ci ha portato a soffrire, questa è l’unica cosa che voglio portare con me, la nostra amicizia”. E questo è stato il momento in cui Alex Belli ha sorpreso il GF Vip con una collana con una targhetta in oro: Ho un regalo per te, questa è una formula, perché quando due persone si incontrano telepaticamente. Le loro anime si riconoscono, quelle persone anche se poi si dividono saranno unite per sempre, ed ecco voglio regalarti questa cosa”.