“Non è mai successo prima”. GF Vip, che brutta notizia per Miriana: ormai è una certezza

Miriana Trevisan è stata al centro di polemiche in queste ore al ‘GF Vip’. Ed è successo di tutto sia durante la puntata in diretta che dopo la stessa, infatti ci sono stati battibecchi con Sonia Bruganelli e Soleil Sorge. Ma ora su di lei è uscita fuori una notizia clamorosa e purtroppo per lei ha raggiunto un record sicuramente non invidiabile. Non era mai successa una cosa del genere prima d’ora nel reality show, ma lei è stata sfortunatamente in grado di entrare di diritto nella storia.

Parlando della lite Miriana Trevisan-Soleil Sorge, quest’ultima ha affermato: “Quello che mi fa rimanere male sono i confessionali e il vostro inciuciare. Ho visto dei video e non puoi dirmi che non è vero”. Immediata è arrivata la replica della Trevisan: “Non è vero, ho sempre risposto alle tue provocazioni e stai mentendo ora. Non dire bugie. Vuoi vedere un nemico dove non c’è. Ho sempre scherzato”.

Nonostante i telespettatori siano sempre più convinti di Miriana Trevisan e molti di loro stiano tifando per il suo successo finale, nella Casa più spiata d’Italia non la pensano proprio in questa maniera. Non a caso sono stati proprio i compagni di avventura ad averle provocato questo risultato tutt’altro che lusinghiero. Ma lei va comunque avanti a testa alta e cercherà in tutti i modi di raggiungere la vittoria finale. Andiamo a vedere insieme cosa è successo e perché non potremo mai dimenticare questo traguardo negativo.





Durante il suo percorso al ‘GF Vip’, Miriana Trevisan ha infatti totalizzato 55 nomination da parte dei coinquilini, quindi è stata la più nominata nella storia della trasmissione Mediaset. La showgirl ha superato il precedente record che apparteneva a Maria Teresa Ruta, la quale si era fermata a 52, così come Amedeo Aterrano. Ma è praticamente stata sempre salvata dal pubblico e probabilmente andrà avanti così fino alla fine. Però quando lo saprà non sprizzerà sicuramente di gioia.

Intanto, Sonia Bruganelli ha annunciato l’addio, infatti non ci sarà l’anno prossimo al ‘GF Vip’: “Non ci sarò, sarò sempre grata a Signorini per avermi scelto ma se cerco di parlare di argomenti come libri e altre cose non gliene frega a nessuno. Ormai tutti mi chiedono di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che possa parlare di altro. Parlo di libri e poi continuo a fare la produttrice e se Dio vuole, anche il buon Bonolis farà un nuovo programma”.