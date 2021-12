Una delle protagoniste del ‘GF Vip 6’ è senza ombra di dubbio Sophie Codegoni. Dopo essersi messa alle spalle ‘Uomini e Donne’, si è rimessa in gioco nel reality show di Alfonso Signorini e sta proseguendo la sua avventura. Ovviamente anche lei è stata al centro di dinamiche non sempre esaltanti, infatti ha avuto diversi litigi con Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo tra l’altro non ha apprezzato il gesto della ragazza delle scorse ore, quando ha voluto rincuorare Soleil per l’addio di Alex Belli.

Parlando proprio di Sophie Codegoni, Gianmaria è parso molto felice di scoprire dell’approvazione della mamma di Sophie Codegoni e ne ha parlato con Lulù Selassiè: “Hai sentito la mamma di Sophie cosa le ha detto di me”, ha chiesto e la ragazza ha risposto: “Hai visto? Alla fine le cose belle, positive, d’amore vincono”. Ma ora tutte le attenzioni sono rivolte al cachet della giovane vippona. Ebbene sì, guadagnerebbe davvero una cifra considerevole nel programma di Canale 5. Tenetevi pronti alla cifra.

Sophie Codegoni è una delle più giovani concorrenti del ‘GF Vip’, infatti ha solamente 19 anni. Si è parlato tanto dei cachet da sogno della scorsa edizione, con Elisabetta Gregoraci in grado di percepire 20 mila euro alla settimana. Ma anche quest’anno la produzione della trasmissione Mediaset ha deciso di non badare a spese per rendere questa sesta edizione ugualmente accattivante. E la stessa ex tronista di ‘Uomini e Donne’ otterrebbe un compenso che farebbe sognare ad occhi aperti qualunque altra persona.





Per accettare la corte di Alfonso Signorini a quanto pare Sophie Codegoni non si è accontentata di pochi euro. Stando a quanto trapelato finora, la 19enne guadagnerebbe 5 mila euro alla settimana, ovvero 20 mila euro al mese. Una cifra da capogiro, che sicuramente farà arrabbiare i più critici, i quali ritengono che siano corrisposte somme troppo elevate. Intanto, però, lei sta continuando a gonfie vele questa permanenza nella Casa più spiata d’Italia ed è destinata a ottenere molti soldi ancora a lungo.

Nelle ultime ore è arrivata anche una bellissima notizia per il ‘GF Vip’. Quella di lunedì 13 dicembre è stata una puntata decisamente diversa rispetto a quelle a cui i telespettatori erano abituati, con tanti colpi di scena che hanno appassionato ben 3.694.000 spettatori pari al 23,46% di share, il dato più alto di tutte le puntate andate in onda dall’inizio del reality show.