“È intollerabile”. GF Vip, sanzione disciplinare per tutti i concorrenti: la drastica decisione della direzione

Le bacchettate del maestro delle elementari sono state abolite. Ma quelle al Grande Fratello Vip non è che facciano meno ‘male’. Delle condizioni di igiene dentro la Casa più spiata d’Italia ne abbiamo, ne hanno parlato in tanti. Giusto pochi giorni fa a finire nel mirino delle critiche era stata lei, Soleil Sorge. L’influencer che ancora deve ‘riprendersi’ dall’addio di Alex Belli, tornato tra le braccia della moglie Delia Duran, non sta passando un gran momento.

Jessica Selassié, ad esempio, ha criticato non poco Soleil Sorge davanti a Katia Ricciarelli: “Non ho mai visto Soleil passare un’aspirapolvere, né sparecchiare la tavola durante le feste”. Un’accusa precisa, mossa tra l’altro dalla stessa Jessica che proprio nelle ultime ore se l’è presa pure con la stessa soprano, ma per ragioni diverse. Tornando alle disdicevoli condizioni di igiene della casa del GF Vip ecco che la produzione ha deciso di prendere un provvedimento. E per i gieffini sono ‘dolori’….

Il provvedimento degli autori del GF Vip

Proprio quando manca poco all’ultimo dell’anno e al festone che inaugurerà il 2022 al Grande Fratello Vip è arrivato un comunicato ufficiale. Il contenuto della missiva riguarda proprio l’igiene all’interno delle varie stanze e locali della struttura di Cinecittà: “Per via della gestione e dell’ordine e pulizia della casa, nonostante i richiami costanti del Grande Fratello, fanno sì che il totale a vostra disposizione passi da 380 a 266 euro”.





Uomo avvertito mezzo salvato, anche se non fa rima il senso dovrebbe essere chiaro. Dovrebbe, perché invece al GF Vip è stato necessario ricorrere alle maniere forti. E da chi è stato letto il comunicato? Non ci arrivate da soli? Ve lo diciamo noi: da Soleil Sorge. Secondo Katia Ricciarelli e Manila Nazaro i ‘responsabili’ maggiori sarebbero i concorrenti più giovani che non rispettano nemmeno i turni in cucina. A questo punto mancheranno ben sei coperti, per un totale di 114 euro.

No, non è l’Isola dei Famosi, ma pure al Grande Fratello Vip il razionamento è diventato realtà. Naturalmente i vipponi sono rimasti colpiti ma d’altra parte non è la prima volta che si parla della scarsa collaborazione per tenere pulita e in ordine la Casa. Al termine del comunicato, inoltre, Soleil Sorge ha concluso: “Buona spesa zozzoni”. Che dite, capiranno adesso?