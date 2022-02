Notizia tutt’altro che bella per i concorrenti del ‘GF Vip’, costretti ad aver subito un provvedimento da parte degli autori del programma. C’è stata infatti una violazione del regolamento e a leggere il messaggio della produzione sono stati Antonio Medugno e Miriana Trevisan. Ovviamente grossa delusione da parte dei vipponi, che dovranno comunque cambiare registro se vorranno evitare altre sanzioni in futuro. Il post-puntata in diretta ha lasciato dunque degli strascichi non da poco.

Nella serata del 14 febbraio, al ‘GF Vip’ si è verificato un momento bellissimo tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Durante quel confronto tanto atteso Manuel Bortuzzo ha detto alla sua fidanzata: “Non ce la facevo più senza di te, non vedo l’ora di poterti vivere fuori da qui. Comunque tu devi stare tranquilla, ci aspetta una vita meravigliosa e ti aspetto fuori, lo sai che sono qui. Devi però continuare il tuo percorso con il sorriso, ci penso io a tutte le cose che ti pesano”. Poi però non è rimasto nella Casa e lei è rimasta delusa.

Proprio nel corso dell’appuntamento serale con Alfonso Signorini, i concorrenti del ‘GF Vip’ non sono stati perfetti nei loro comportamenti e gli autori hanno ovviamente visto tutto. Il giorno successivo hanno quindi stilato questo comunicato, che provoca indubbiamente dei disagi ai vipponi. Una punizione che riguarda tutti, quindi nessuno è escluso da questo provvedimento abbastanza duro. Andiamo a vedere dunque nel dettaglio cosa è stato annunciato ai gieffini durante la giornata.





Dunque, ecco cosa era riportato nel comunicato del ‘GF Vip’: “Cari vipponi, il budget che avete a disposizione per la vostra spesa settimanale sarà decurtato del 30% a causa della trasgressione di alcune regole della Casa. In particolar modo, per i freeze non rispettati durante la puntata di ieri sera. Budget della spesa settimanale è di 224 euro”. Quindi, una vera e propria beffa per i protagonisti del reality show di Signorini, che dovranno necessariamente consumare meno cibo del previsto a causa del mancato rispetto del regolamento.

Dopo che Medugno ha letto il comunicato ufficiale, Miriana Trevisa ha aggiunto, stando a quanto riferito dal sito ‘Tutto sul Gossip’: “Bisogna impegnarsi di più per rispettare il regolamento ed evitare questi provvedimenti”. Dunque, nelle prossime puntate occorrerà fare maggiore attenzione per prevenire situazioni che poi possano danneggiare tutti gli altri compagni di avventura.