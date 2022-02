Ancora una volta sono Jessica Selassié e Barù a finire nel vortice delle polemiche fuori dal ‘GF Vip’. Anzi, in questa circostanza ad essere stata criticata aspramente è soprattutto la sorella di Lulù, artefice di un gesto che ha scatenato le proteste sul web. C’è un video che è ormai di dominio pubblico e le immagini che stanno circolando in rete non sono state affatto gradite dalla maggioranza del pubblico. Che ha iniziato anche ad insultare la ragazza per un comportamento che dovrebbe evitare.

Un paio di giorni fa Jessica Selassié ha invece avuto un grosso litigio con Nathaly Caldonazzo. E la showgirl ha usato parole durissime contro di lei: “Ma stai parlando tu che controlli i chicchi di sale? Cosa mi sarei rubata? A Soleil ho dato metà del mio pacco di riso e non è vero che me l’ero nascosto. Stai zitta che quando arriva il lunedì ti mangi la bresaola con le mani, come un animale. Sei famosa per fare le cose da mercato rionale, urlavi come una scimmia per un uomo che non è tuo”.

Jessica Selassié è sempre più interessata a Barù, nonostante il nipote di Costantino della Gherardesca abbia fatto comprendere di non provare sentimenti nei suoi confronti. Eppure nelle ultime ore si sono riavvicinati notevolmente, ma c’è anche di più. Lui le ha chiesto di fargli una cosa particolare e a sorpresa la principessa etiope ha accettato senza farsi troppi problemi. Ma da casa i telespettatori non hanno apprezzato questa situazione e hanno iniziato ad inveire proprio contro Jessica.





Davanti allo sguardo attento delle telecamere Jessica Selassié ha iniziato a massaggiare i piedi di Barù, mentre il vippone nello stesso momento proseguiva qualche dialogo con altri compagni di avventura. Si è dunque messa completamente al suo servizio, ma immediatamente è arrivata una replica molto forte di un utente, come riportato da ‘Blasting News’: “Vabbè Jessica è davvero ridicola, questa è un’altra farsa”. Anche se non tutti si sono comunque scagliati contro la giovane principessa.

Altri utenti Instagram hanno commentato così il video postato sulla pagina social ‘Grandefratellovipnewsdiretta’: “Ma tutti si sono massaggiati, non è che ora Jessica deve passare per quella ridicola”, “Sono d’accordissimo, è ridicola”, “Ma non c’è niente di male, anche se effettivamente lui si sta approfittando di questa situazione e ha chiesto a Jessica di fargli la pedicure”.