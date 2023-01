Notizia bomba sul GF Vip e una concorrente che avrebbe dovuto prendere parte al reality show. Ora è stata lei stessa a confessare qualcosa di clamoroso, che il pubblico ha accolto con grande sorpresa. Avrebbe voluto partecipare al reality show di Alfonso Signorini, ma qualcosa non è andato nel verso giusto e qualcuno le avrebbe impedito di fare questa importante esperienza televisiva. Pesanti le accuse della vip in questione, che però ha avuto invece parole dolci nei confronti del padrone di casa.

Ma resterà sempre questo suo dispiacere perché difficilmente potrebbe approdare ora al GF Vip. Sarebbe stata una concorrente vulcanica, pronta a mettersi in gioco e a dare il meglio di sé. Ma c’è chi non l’avrebbe voluta, come confermato da lei in un’intervista rilasciata a Spy: “C’è stato un contatto importante ed ero in attesa di un incontro. Mi sarebbe piaciuto stupire tutti, a partire da Alfonso Signorini che è una persona stupenda che adoro. Ci siamo anche sentiti, ma purtroppo non siamo riusciti mai a incontrarci per impegni reciproci”.

Leggi anche: “La verità su Antonella”. GF Vip 7 e accuse, Signorini costretto a indagare: “Lo hanno accertato”





GF Vip, una papabile concorrente accusa: “Non mi hanno voluta per invidia”

Clamorose dunque le rivelazioni fatte sul GF Vip da colei che doveva diventare concorrente, ma che alla fine ha ricevuto un no. La donna ha aggiunto a Spy: “Peccato, avrei tante cose da dire a Signorini. Ma penso che ci sia lo zampino di qualcuno che abbia messo il bastone tra le ruote, l’invidia dei miei colleghi è davvero tanta ma non mi piace fare nomi. Si tratta di una persona che è molto vicina a me e che mi segue sui social. Può tranquillamente immaginarlo. Per il GF Vip mi è capitata una proposta, ma non ho fatto neanche il provino”.

Infine, ha aggiunto: “Parteciperei perché è un reality che si è evoluto. Tutti i miei amici, Lisa Fusco, Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis e Lucia Bramieri me l’hanno consigliato. Se fossi dentro la casa eviterei di litigare, trascorrerei il mio tempo a cucinare per tutti e ad allenarmi. Sono molto ospitale e potrei cantare le mie canzoni. Fare sempre festa, ballare e divertirmi”. Lei è l’artista Wanda Fisher, il cui vero nome è Vanda Radicchi. Classe 1947, è originaria di Crotone ma ha vissuto nella città di Carrara.

Nel corso della sua carriera musicale Wanda Fisher ha avuto delle collaborazioni artistiche con Toto Cutugno, Lucio Battisti, Mina, Riccardo Cocciante e Vasco Rossi tra gli altri. Nel 2015 è stata protagonista in televisione al Grand Hotel Chiambretti, dove ha avuto un litigio con Ivana Spagna.