“Ti prego, devi farlo…”. La richiesta di Patrizia Mirigliani ad Alfonso Signorini dopo la puntata del GF Vip

Nicola Pisu lascia la casa del Grande Fratello Vip. È lui l’eliminato della puntata di venerdì 12 novembre ed è anche stato uno dei protagonisti di questa prima parte del reality soprattutto per il flirt con Miriana Trevisan. Tra i due da qualche giorno ormai i rapporti si sono raffreddati e l’abbandono del concorrente dalla Casa più spiata d’Italia ha messo fine definitivamente anche al rapporto.

Il primo a prendere la parola è stato Nicola Pisu che – interpellato da Alfonso Signorini – ha spiegato di essere dispiaciuto “per quello che è successo la scorsa settimana e le ho chiesto anche scusa, però mi sono sentito preso in giro. Posso capire che in questo momento non voglia che io resti. Io sono innamorato di lei, quindi ho reagito in questo modo e me ne vergogno”. Tuttavia la domanda più importante è se i due potranno avere un futuro al di fuori del reality.

Quindi è intervenuta proprio Miriana Trevisan che ha ribadito la sua volontà di volersi allontanare da Nicola Pisu: “Io non vedo una mia vita con lui. Non è stata solo quella sera, sono stati due giorni di rabbia, io gli avevo detto che avrei preso delle distanze, lui non mi parlava più e io non capivo. Io ti ho sempre detto tutta la verità, anche io mi sono data un’opportunità da donna, anche io sono normale. Dopo che ho visto la tua rabbia ti ho detto ci vediamo come amici, ma non sono una veggente, ho imparato a dire dei no assoluti”.





Dopo l’eliminazione è intervenuta la mamma di Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani, che su Instagram ha spiegato il suo punto di vista e ha dato sfogo ai suoi pensieri: “Voglio condividere con voi una tematica che mi sta a cuore. Parlo di lunedì scorso. Mio figlio ha avuto i suoi problemi, è una persona ingenua, pura. Ma che possa far paura mi fa davvero ridere. Alfonso, chiarisci questo punto perché è davvero antipatico. Penso che Nicola sia una persona dolce e carina verso il mondo femminile e questo sentimento che lui provava per la donna era puro, come lui. Ma come si fa a parlare di paura?”.

“Ma lasciamo perdere. Stiamo offendendo le persone che veramente hanno avuto paura di qualcuno che ha fatto loro del male – ha concluso Patrizia Mirigliani -. Stiamo offendendo tante donne che hanno subito violenza, non tocchiamo questi punti”. Delusa dalle parole che sono state rivolte al figlio, ha chiesto al conduttore Alfonso Signorini di chiarire quanto detto in prima serata, su Canale 5.