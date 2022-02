GF Vip, la decisione ‘bomba’. Le indiscrezioni, si sa, circolano veloci, soprattutto quando a essere tirato in ballo è il reality show che pù di tutti appassiona il pubblico italiano, quello di Alfonso Signorini. Stando alle parole di Parpiglia e Della Valle rivelate a Casa Chi, pare che lo studio televisivo di Canale 5 sia pronto ad accogliere il marito di Sonia Bruganelli come ospite. Ma il conduttore fissa una condizione ben precisa.

Sono trascorsi ben 183 giorni dallo start del programma e gli inquilini della casa più spiata d’Italia non smettono di concedere al pubblico italiano grandi colpi di scena, soprattutto in merito al dibattuto triangolo d’amore che anima le vicende dei gieffini, quello tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Il grande finale, dunque, si avvicina. E in attesa del verdetto che decreterà il vincitore indiscusso della sesta edizione Vip del GF, ecco l’indiscrezione che sta facendo parlare nelle ultime ore.

Direttamente dalle ‘chicche di gossip’ di Grabriele Parpiglia su Casa Chi, la rivelazione fa decisamente ‘gola’. Pare infatti che l’ospite d’eccezione della puntata finale possa essere proprio Paolo Bonolis: “Ci sarà una nuova edizione, a settembre, e ci stanno già lavorando. Come opinionisti c’è un punto interrogativo. Per la finale gli autori avevano pensato ad un ospite bomba. Sappiamo che quel nome è Paolo Bonolis”. Ma il conduttore avrebbe anche fissato una condizione molto precisa.





“Ad una sola condizione, che Sonia non firmi per l’anno prossimo”, ecco la condizione fissata dal conduttore prossimo a raggiungere in studio, e non più in collegamento da casa, la sua dolce metà. Una novità? Non propriamente, stando a quanto affermato da Sonia Bruganelli in vista delle sua intenzioni lavorative protese al futuro.

Infatti sarebbe stata la stessa opinionista ad aver rivelato la sua intenzione di prendere rotta verso ben altr orizzonti lavorativi, che potrebbero contemplare anche una collaborazione con il marito: “Il prossimo anno non ci sarò. Paolo si rimetterà in gioco con la sua scrittura, dietro le quinte, selezioneremo insieme i format o ne produrremo di nuovi per altri. Così riuniremo la famiglia”, ha affermato Sonia nel corso di un’intervista rilasciata non troppo tempo fa a Chi.