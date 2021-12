In attesa di vedere cosa succederà nelle prossime puntate del ‘GF Vip’, con i concorrenti che si stanno dando decisamente battaglia in questi giorni, continuano a uscire fuori indiscrezioni bomba sui nomi dei possibili nuovi vipponi che varcheranno la porta rossa in futuro. E uno degli ultimi usciti fuori è qualcosa di incredibile e inaspettato. Se dovesse davvero materializzarsi la sua presenza nella Casa più spiata d’Italia, ci sarebbe un vero e proprio terremoto che potrebbe stravolgere tutte le dinamiche.

Nelle scorse ore invece ha voluto dire la sua sul ‘GF Vip’ l’ex gieffina Guenda Goria, la quale ha svelato il nome della papabile vincitrice: “Penso che vincerà Soleil, proprio in quanto grande giocatrice ed esperta di reality e dinamiche annesse. Il mio cuore però è tutto per Manuel Bortuzzo, spererei che vincesse davvero questa edizione. La sua sarebbe una vittoria pulita che piacerebbe a molti”. Ma questa opzione per lei è alquanto complicata, visto che l’ex di ‘Uomini e Donne’ e ‘L’Isola dei Famosi’ sembra super favorita.

A riferire un po’ di dettagli succulenti sul ‘GF Vip’ e ad anticipare alcuni nomi clamorosi è stato l’informatissimo giornalista Gabriele Parpiglia. Sembra vicino il nero su bianco con l’attore Kabir Bedi, che potrebbe sicuramente creare maggiore entusiasmo e altre dinamiche nel reality show. Ma a cambiare gli equilibri potrebbe essere una donna e non stiamo parlando di una qualunque. Infatti, è già stata grande protagonista dell’attuale edizione senza essere una concorrente.





Ebbene sì, secondo il giornalista Gabriele Parpiglia potremmo vedere all’opera al ‘GF Vip’ la moglie di Alex Belli, Delia Duran. Ovviamente si scatenerebbe sicuramente il putiferio, visto che dovrebbero convivere insieme lei e Soleil Sorge. Difficile immaginare cosa potrebbe accadere nel programma, anche se i litigi potrebbero indubbiamente essere all’ordine del giorno. Non resta che capire se davvero Signorini riuscirà a piazzare questo colpaccio e se lo stesso Alex sarà d’accordo o meno.

Parlando proprio di Delia Duran, la moglie di Alex Belli ha rotto nuovamente il silenzio proprio alcune ore fa: “Vi svelo un segreto. Sono stata impulsiva in tutto. Tutto. Ho perdonato un poco Alex perché sono una donna che ama. Ho parlato con Soleil e anche a brutto muso… ero furiosa. Vi svelo un segreto: ora sto soffrendo e anche tanto. Tutto è un grosso punto interrogativo ed ogni mattina mi costringo a sorridere”.