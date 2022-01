“Notte di passione”. GF Vip, i due concorrenti scoperti dalle telecamere: sotto le coperte succede di tutto

Non solo brutte notizie al ‘GF Vip’, infatti oltre a litigi e parole grosse volate in diretta e anche prima e dopo l’appuntamento con Alfonso Signorini, si è verificato un episodio decisamente bollente. Due concorrenti hanno trascorso infatti una notte indimenticabile. Come si può evincere da un video pubblicato sui social network e sulla pagina ufficiale del reality show, si sono lasciati andare a baci e abbracci che hanno fatto sognare moltissimi telespettatori. In molti ci speravano davvero.

Prima di dirvi tutto su questo momento hot al ‘GF Vip’, vi raccontiamo brevemente un fatto avvenuto nelle scorse ore. Il nuovo arrivato Kabir Bedi è già stato censurato. Il gesto degli autori si è reso necessario perché ha parlato con gli altri concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi’ e da Casa si sono subito accorti che il suo microfono è stato silenziato. Ricordiamo che l’attore di Sandokan ha preso parte alla seconda edizione di quel reality show, nell’ormai lontano 2004. Andava in onda su Rai 2 ed era presentato da Simona Ventura.

I due protagonisti in questione di una nottata che resterà impressa nel pubblico del ‘GF Vip’ sono stati beccati sotto le coperte. Un feeling assolutamente incredibile, anche se c’è sempre qualcuno che non crede moltissimo a questa coppia. Lei in particolare, quando si è alzata nella mattinata del 4 gennaio, è sembrata molto felice e Giucas Casella l’ha subito punzecchiata: “Ma hai fatto l’amore che sei così felice, cosa è successo?”. E lei: “Giucas, non mi ricordo nemmeno come si fa l’amore”.





Ad essersi scambiati baci e abbracci sotto le coperte del loro letto al ‘GF Vip’ i due vipponi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, dopo l’insistente domanda di Giucas Casella, che le ha chiesto se si sentisse di avere sintonia con Basciano, ha confessato: “Sì, tra noi non nascondo che c’è una forte sintonia”. E l’illusionista non sa ancora niente della notte scorsa, ma quando lo verrà a sapere capirà di averci visto giusto, tenuto conto che c’è stata una passione irrefrenabile tra i due coinquilini.

Se da una parte alcuni sono rimasti entusiasti di questa coppia, dall’altra c’è chi invece si è infastidito non poco davanti a queste immagini. Alcuni utenti hanno infatti scritto: “Ma basta, hanno rotto”, “Non sono affatto veri”, “Hanno tenuto Alessandro al posto di Eva Grimaldi per questa finta coppia. Che schifo quest’anno il Grande Fratello Vip, una delusione”.