“Si sa già quando esce”. GF Vip, la new entry nella Casa fa già discutere: “È tutto deciso”

Nella puntata di lunedì 20 dicembre del ‘GF Vip’ è avvenuto anche l’ingresso di Nathaly Caldonazzo, che è dunque diventata una nuova concorrente del reality show insieme a Barù Gaetani. Si è trattato di uno dei momenti più tranquilli del programma, visto che durante la diretta si sono registrati scontri verbali molto violenti sia tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli che tra Aldo Montano ed Alex Belli. E si sta adesso vociferando di un possibile addio definitivo dell’opinionista.

Prima di riferirvi cosa è venuto fuori su Nathaly Caldonazzo a poche ore dal suo arrivo nella Casa più spiata d’Italia, stando a quanto riportato sul suo profilo Instagram attraverso una storia, Amedeo Venza ha annunciato l’ormai imminente addio al ‘GF Vip’ di Sonia Bruganelli. L’ultimo episodio le avrebbe fatto assumere la decisione definitiva: “Sonia Bruganelli a gennaio lascia il ruolo da opinionista al GF Vip”. Ora andiamo a vedere insieme cosa è stato scoperto sull’attrice romana.

Nathaly Caldonazzo ha quindi preso parte al ‘GF Vip’ a partire dalla serata del 20 dicembre e ha avuto il primo incontro in assoluto con Giucas Casella. Ma ciò che ha riportato Deianira Marzano sul suo profilo Instagram è qualcosa di clamoroso, perché l’esperienza della nuova gieffina sarebbe limitata. Infatti, è spuntata fuori l’ipotesi che abbia firmato un contratto a tempo e dunque si saprebbe già, quando si concluderebbe la sua avventura nella trasmissione di Alfonso Signorini.





Secondo quanto scritto e mostrato dalla famosa influencer, Nathaly Caldonazzo sarà protagonista di un evento, in particolare lo spettacolo ‘Parlami d’amore’ insieme a Francesco Branchetti. E Deianira ha scritto: “Anche se la Caldonazzo risulta partecipare ad uno spettacolo prossimamente, bah. La Caldonazzo 30 giorni? Ma questa dura meno della Pellegrino. Da un lato entra e dall’altro esce”. Un’utente ha infatti riferito che la vippona è destinata ad uscire dalla Casa il prossimo 17 gennaio.

Lo spettacolo in questione di Nathaly Caldonazzo avrà luogo il 29 gennaio a teatro e, come avete potuto vedere dall’immagine presente qui sopra, c’è già una locandina. C’è chi sia convinto che alcune persone abbiano già acquistato in prevendita i biglietti, quindi non potrebbe mai mancare a questo appuntamento lavorativo. E quindi si è paventata l’ipotesi di un contratto di un mese stipulato col ‘GF Vip’.