“Sembrava un pazzo…”. Nathaly Caldonazzo a bomba contro il concorrente: è successo dopo la nomination al GF Vip

Dopo la pausa della settimana sanremese, è tornato con l’appuntamento serale con il GF Vip 6. Nessun eliminato, ma la puntata di lunedì 7 febbraio ha decretato il primo finalista della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

A poche settimane dalla conclusione del GF Vip 6, sono ancora tanti i colpi di scena nella casa, a partire dal nome della prima finalista: Delia Duran, moglie dell’ex concorrente Alex Belli e vippona dal 14 gennaio dopo la squalifica del marito, arrivata proprio durante uno dei tanti faccia a faccia di chiarimento sul caso ‘Soleil Sorge’. Delia Duran è andata al televoto con Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, tutti nella casa da settembre per poi andare allo scontro finale con l’attore.

GF Vip, il pensiero di Nathaly Caldonazzo su Davide Silvestri

A contendersi il posto alla fine sono stati Davide e Delia che arrivati in studio hanno appreso la notizia da Alfonso Signorini. Delia è la prima finalista del GF Vip 6 e ovviamente la cosa non è andata giù agli altri concorrenti e ovviamente a Davide, che invece si trova in casa dal 13 settembre. Davide Silvestri è comunque uno dei candidati alla finale e Nathaly Caldonazzo, new entry che nella casa ha creato diverse dinamiche di gioco, ha cercato di ‘inquadrarlo’.





“Davide è un po’ come noi come mood. Ci è rimasto male per la vittoria di Delia? Lui è un competitivo e non l’ha mai nascosto. Considera che la prima volta che fu nominato non sai come fece, un pazzo sembrava… poi le ha gestite meglio le nomination – ha detto Nathaly – Le prime volte eravamo sconvolti, incazzato nero mandava a fanc*** tutti. Poi è cambiato e l’ha gestita. Lui me l’ha sempre detto che è competitivo anche noi ma noi abbiamo imparato a dare priorità ad altre cose perché abbiamo avuto altre tipo di esperienze”.

Secondo la concorrente del GF Vip Davide sarebbe competitivo ma non arriverebbe a casa: “Al di là delle pizze e delle imitazioni magari non arriva a casa. È competitivo? Sì, si vede. Anche meno! Io già vi avevo inquadrato da casa, pensa… a tutti quanti”.