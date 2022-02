Puntata del 7 febbraio emozionante quella del ‘GF Vip’ e anche ricca di colpi di scena. Infatti, è stato deciso di far entrare per due settimane Alex Belli nella Casa, causando la furia di Aldo Montano. Inoltre, Alfonso Signorini si è arrabbiato con Alessandro Basciano per le sue parole poco carine nei confronti di Sophie Codegoni. Ma è stata Nathaly Caldonazzo a ricevere la sorpresa più bella della serata con l’arrivo dell’amatissima figlia Mia. E la gieffina è esplosa subito di gioia.

Intanto, oltre alla bellissima storia di Nathaly Caldonazzo, nelle scorse ore Davide Silvestri è sembrato deluso dal verdetto del televoto. E infatti subito dopo un blocco pubblicitario Alfonso Signorini ha rivelato: “Davide Silvestri ha addirittura minacciato di uscire dal GF Vip perché non accetta che Delia abbia vinto contro di lui. C’è molto malumore vi assicuro”. In diretta l’attore ha minimizzato (“Ho malumore sì, ma non sono offeso”), ma finita la 40esima puntata del GF Vip 6, come riportato dal sito ‘Biccy’, Davide Silvestri si è lamentato.

Nathaly Caldonazzo ha iniziato a parlare della figlia senza sapere che poco dopo avrebbe avuto l’opportunità di vederla finalmente dal vivo. E in diretta ha esclamato su Mia: “Lei è davvero una ragazza in gamba, sono orgogliosa. Ne ha superate tante con grande forza e carattere, anche se non me lo dimostra sempre, perché essendo mamma so essere pesante. Abbiamo un legame unico. Ha intuito prima di me che la persona che mi stava accanto fosse sbagliatissima, nonostante avesse solo undici anni”.





La figlia di Nathaly Caldonazzo è di una bellezza unica e la gieffina ha aggiunto ancora, in riferimento a quell’uomo che non è stato perfetto: “Lo ha sempre definito un deficiente e aveva ragione”. La giovane ha invece detto: “Mi sono sentita madre prima che entrasse nella Casa, era molto in ansia all’idea di lasciarmi a casa a Roma. L’ho rassicurata e mi sono sentita un po’ responsabile”. La ragazza ha 22 anni ed è nata dalla relazione tra la Caldonazzo e Riccardo Sangiuliano. E lei ha anche parlato in modo criptico.

Infatti, Mia si è rivolta così a Nathaly Caldonazzo: “La persona che tu sai ti aspetta fuori, io nel frattempo ho anche riallacciato i rapporti con papà”. La vippona ha scelto quel nome per la figlia in onore dell’attrice e attivista americana Mia Farrow. Lei, oltre ad aver avuto la relazione con l’imprenditore Sangiuliano, è stata legata a Massimo Troisi e ad Andrea Ippoliti.