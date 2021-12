In attesa della nuova puntata in diretta del ‘GF Vip’, in programma nella serata di lunedì 27 dicembre, per Miriana Trevisan il momento è decisamente no dopo gli ultimi fatti accaduti fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Come ormai sapete, la donna e Biagio D’Anelli hanno iniziato ad avere un legame molto importante e si stanno avvicinando sempre più a diventare una coppia del reality show. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto e lei ha reagito molto male quando ha sentito quelle brutte parole.

Durante la festa per il compleanno di Jessica Selassié, Miriana Trevisan e Biagio si sono dati un bacio. Lui le ha anche detto: ““Ieri ho analizzato tante cose e avuto delle certezze da parte tua. Ho chiuso dei viaggi mentali che avevo in testa e adesso sto benissimo. Adesso ho la conferma che voglio vederti fuori. Ti ricordi quando ti chiedevo ‘tu vivi a Roma io a Milano, come ci spostiamo?’. Ecco lo dicevo pensando a come vederci. Questi giorni mi sono serviti e adesso so che voglio viverti. Io ti voglio bene sul serio Miriana”.

Però è successo un episodio nelle scorse ore che potrebbe radicalmente cambiare il pensiero di Miriana Trevisan. Infatti, qualcuno si è appostato fuori dalla Casa del ‘GF Vip’ e ha proferito una frase che ha colpito nel privato la showgirl. La vippona si stava godendo un po’ di relax in giardino in compagnia proprio di D’Anelli, quando ha sentito chiaramente delle parole che hanno fatto riferimento a suo figlio Nicola. E subito dopo è praticamente crollata, manifestando grande insofferenza.





Una persona ignota ha utilizzato un megafono e, rivolgendosi a Miriana Trevisan, ha gridato: “Tuo figlio non vuole”. Poi la gieffina ha preferito rientrare ed evitare di ascoltare altro e ha semplicemente detto: “Mi viene da vomitare, non mi sento bene”. Questa reazione è stata scaturita quasi sicuramente dal fatto che qualcuno si sia permesso di parlare di suo figlio. Staremo a vedere se questo cambierà il suo umore in maniera drastica e se ci potranno essere anche delle ripercussioni sul rapporto con Biagio.

A parlare del figlio di Miriana Trevisan era stato il papà ed ex di lei, il cantante Pago: “Nicola è molto legato a Miriana, quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. Lui è un bambino innamorato della mamma ed è giusto così, è geloso da un punto di vista affettivo come se si sentisse il suo fidanzatino. Si tratta del tipico atteggiamento di un figlio maschio della sua età. Nicola è un bambino fantastico e sensibile”.