“Soleil non lo è”. GF Vip, l’ultima ‘pugnalata’ di Miriana Trevisan sui fatti scottanti nella Casa

GF Vip, Miriana Trevisan e il duro sfogo. Continuano a restare accesi i riflettori sul tanto discusso triangolo d’amore Belli-Sorge-Duran. Colpi di scena che si susseguono tra accuse e chiarimenti. E in tutto questo i primi ad apparire particolarmente incuriositi sono proprio gli inquilini della casa. Tra questi, Miriana Trevisan. Le sue parole a riguardo.

Non è mai stata troppo morbida nei confronti di Soleil Sorge eppure nelle ultime ore pare che Miriana Trevisan abbia posto una tregua. Non per questo, però, la gieffina pensa che Sole sia vittima del rapporto turbolento tra Alex Belli e Delia Duran. Per l’esattezza, Miriana Trevisan sembra avere le idee chiare: “Soleil non è una vittima perchè nessuno è vittima in questa storia”.

Non tutti sono dello stesso parere della Trevisan. Infatti molti in casa ritengono che Soleil sia caduta nella trappola dell’ex attore di CentoVetrine e della moglie, tra questi Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Antonio Medugno. Ma come si apprende da Biccy.it, l’ulteriore commento di Miriana non fa che sollevare alcuni dubbi a riguardo: “Ma perché si lascia baciare e abbracciare sensualmente. Ma cosa stiamo dicendo ragazzi?! Dai ci rendiamo conto?”.





E sottolinea ancora: “Tu non ti fai baciare e limonare da una se non ti va. Io non vedo nessuna vittima in questo siparietto. Non ti fai limonare così, non esiste dai. Non è più un gioco goliardico. Questo non è nemmeno un gioco, ma sono scene da surreality”.

La giusitificazione fornita da Soleil sarebbe da attribuire ai sensi un tantino alterati dall’alcol, ma Miriana non crede neanche a questo: “Dare la scusa all’alcol anche basta. Perché allora tu fai tutto quanto e poi dici che è perché hai bevuto”. E chiosa: “Se tu sai che l’alcol ti procura queste cose non lo fai e non bevi. Oppure potrebbe non andare oltre un certo limite e mettere un freno”.