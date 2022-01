Nuovo episodio destinato a far discutere ancora al ‘GF Vip’. Ad essersi resa protagonista di un inaspettato gesto è stata Miriana Trevisan nel cuore della notte. Bisogna innanzitutto precisare che si tratta di un comportamento totalmente involontario, verificatosi mentre era intenta a dormire a sonno profondo. Ma ad un certo punto da casa tutti hanno ascoltato una sua parola ben precisa, che ha scatenato il caos in rete. Nonostante lei non ne fosse del tutto cosciente, è stata ugualmente criticata.

Intanto, Miriana Trevisan è in attesa della sorpresa di Biagio D’Anelli. Qualche giorno fa l’ex gieffino è apparso sul social network Instagram e a corredo di una foto postata sul suo profilo, ha annunciato di essere negativo al coronavirus: “Viviamo in un’epoca che per essere positivi bisogna essere negativi. Grazia a tutti, vi voglio bene. #negativo #gfvip #negativizzato #covid19 #fineisolamento #libertà”. E proprio quell’hashtag dedicato al ‘GF Vip’ ha fatto entusiasmare i suoi follower, i quali aspettano il regalo alla donna.

Come sapete, la diretta del ‘GF Vip’ su Mediaset Extra prosegue fino a tarda sera e Miriana Trevisan è stata inquadrata dalla regia, proprio mentre si era totalmente addormentata. Ma stavolta non si è sentito solamente il silenzio legato al sonno, infatti la showgirl ha parlato e ha nominato una concorrente del programma. A quel punto, dopo che il video è circolato sul web diventando virale in pochissimo tempo, molti utenti hanno puntato il dito contro di lei, accusandola di avere una vera ossessione.





Miriana Trevisan ha quindi parlato nel sonno e ha esclamato: “Sole”. Ha chiamato Soleil Sorge senza nemmeno accorgersene, forse perché stava sognando qualche conversazione con la coinquilina, con la quale non ha avuto legami straordinari nell’ultimo periodo. E allora gli internauti hanno immediatamente commentato il filmato inaspettato, affermando che l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ è ormai ossessionata dalla figura di Soleil. Vedremo cosa succederà precisamente nei prossimi giorni.

Una pagina social dedicata al ‘GF Vip’ ha scritto chiaramente: “Miriana è ossessionata da Soleil, aiutatela”. E altri hanno aggiunto: “Lei è gelosa perché è molto più bella di lei”. Ma pronta è stata la replica di un altro utente, che non la pensa ugualmente: “Sono punti di vista, arrivarci a 50 anni e dimostrarne la metà. Vediamo Sole a 50 anni e poi inizieremo a fare i paragoni”.