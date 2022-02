Momento tutt’altro che positivo per Miriana Trevisan al ‘GF Vip’. A renderla triste e sicuramente non entusiasta è stato un messaggio dal cielo, inviato da chi le vuole bene. Un vero e proprio avvertimento, che ha preoccupato anche i fan della showgirl. Dopo aver letto attentamente il contenuto del messaggio trasportato da un aereo, ha immediatamente reagito e parlato di questo episodio sia con Gianluca Costantino, uno dei nuovi arrivati, che con Manila Nazzaro.

A proposito di velivoli, Miriana Trevisan non è stata l’unica a ricevere dei messaggi. Infatti, è stata indirizzata una frase a Delia Duran: “Delia sei l’unica donna della mia vita”. Accompagnata, tuttavia, da un gesto importante. Sembra sia stato lo stesso Alex Belli a pilotare l’aereo per far arrivare a Delia Duran il messaggio. L’attore, infatti, ha pubblicato un video su Instagram in cui si vede chiaramente il viaggio aereo e pure lo striscione per la sua amata. Ma lei non è apparsa molto felice di questo.

Dopo aver compreso che il messaggio dal cielo non fosse molto positivo e che riguardasse Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan ha commentato: “Ok, ho capito, questo è contro. Ma ho fiducia in Biagio, ho bisogno che lo protegga, però quel 22 sono dei miei amici. Mi stanno avvertendo, penso che chi mi vuole bene mi lascia vivere questa situazione e poi ne parliamo. Mi fido davvero di lui, ho dispiacere più che dubbi. Il progetto mio e di Biagio è quello di iniziare una cosa limpida partendo da zero”.





Poi Miriana Trevisan ha aggiunto: “Non vorrei che per cose sentite dire mi abbiano scritto, ho visto bene negli occhi Biagio e lui ha sempre pensato a me. Il mio cuore dice di fidarmi, ma queste persone mi stanno spaventando”. In seguito si è rivolta verso Manila: “Credo nel nostro amore, sono però rimasta un po’ così e forse ho capito chi mi ha mandato la frase. Si tratta di un gruppo e non è una cosa bella, ho piena fiducia in lui e il mio San Valentino lo vivo con lui nel cuore. Se sono loro quel 22, quando esco li mando a quel paese”.

Un messaggio dal sapore agrodolce mette in guardia Miriana… 💥✈️ #GFVIP pic.twitter.com/9TzpoAAvJl February 11, 2022

Ma cosa recitava dunque quel messaggio inviato a Miriana Trevisan?. Ecco la frase intera: “Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene 22, 22”. E gli utenti hanno commentato così: “Chi ha inviato questo aereo non è un vero amico”, “Questo aereo puzza un po’, è stato inviato solo per demoralizzarla”, “Siete scandalosi”. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se arriveranno nuovi velivoli per lei.