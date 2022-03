Sta vivendo ore davvero molto negative Miriana Trevisan al ‘GF Vip’. La puntata del 28 febbraio le ha provocato tanti dispiaceri e adesso non sta riuscendo a riprendersi da quelle vicende, che l’hanno segnata e lo stanno facendo ancora. E dunque ha avuto un vero e proprio crollo emotivo nella Casa più spiata d’Italia e davanti a Manila Nazzaro ha espresso tutta la sua insofferenza derivante da tutto questo. La compagna di avventura è subito andata in suo soccorso e ha provato a tirarle su il morale.

Eppure Miriana Trevisan sembrava aver risolto una delle problematiche, ovvero il disaccordo con Soleil Sorge. Una situazione che sembra aver stancato entrambe le concorrenti del GF Vip che dopo l’ultima puntata del reality show hanno cercato un chiarimento. La Sorge e la Trevisan si sono avvicinate inaspettatamente per cercare di trovare un punto d’incontro e convivere serenamente almeno fino alla fine del loro percorso nella Casa del Gf Vip. “Vogliamo provare a fare pace?” ha domandato l’influencer. E la showgirl ha detto sì.

Gli strascichi della puntata si sono fatti sentire eccome e Miriana Trevisan non è riuscita a trattenere le sue lacrime, mentre raccontava il suo stato d’animo: “Sto cercando di reagire, ma che caz*** c’entro io? Non voglio fare la vittima, io mi stufo e devo capire perché e cosa sbaglio, sono stanca”. Manila ha provato a rasserenarla: “Devi semplicemente continuare ad essere quella che sei e noi siamo quelle che siamo”. Ma nonostante questo prezioso consiglio, l’ex ‘Non è la Rai’ ha proseguito con il suo triste sfogo.





Ad averle provocato questi momenti insofferenti sono state le invettive subite nel corso della puntata del ‘GF Vip’ dalle coinquiline Soleil, Nathaly Caldonazzo (che successivamente è stata eliminata dalla trasmissione) e Delia Duran. Anche nel post-appuntamento con Alfonso Signorini la situazione per lei non è migliorata dal punto di vista dell’umore e Miriana Trevisan ha esclamato ancora: “Devo dire vaff***? Non è da me, io davvero non riesco a capire perché ci sia questo accanimento verso di me”.

Soleil in particolare era stata la più dura nei confronti di Miriana Trevisan, infatti le aveva detto davanti al pubblico: “Io mi baso sui fatti ho visto anche del bello in Miriana, a me non piacciono i suoi atteggiamenti, è falsa e ipocrita, spesso sta lì a voler ostentare l’essere meglio”. E questo accanimento, come lo ha definito la showgirl, non riesce proprio a comprenderlo.