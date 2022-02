Clamorosa rivelazione di Miriana Trevisan al ‘GF Vip’ e allo stesso conduttore Alfonso Signorini. Dopo quell’apparizione, di cui aveva già parlato con Sophie Codegoni, la showgirl ex ‘Non è la Rai’ è entrata maggiormente nei dettagli e ha lasciato tutti a bocca aperta. E ovviamente il presentatore ha riferito che se ne parlerà nel corso della puntata in diretta del 24 febbraio. Sicuramente il racconto della gieffina ha fatto spaventare anche lo stesso pubblico, incredulo davanti a tutto questo.

Questo quanto aveva in un primo momento affermato Miriana Trevisan: “Piacere spirito, ora ciao. Vai, pace…”, ha cominciato a dire l’ex ‘Non è la Rai’. Sophie Codegoni, turbata, le ha chiesto con chi stesse parlando e lei a quel punto l’ha sconvolta: “Con quello spirito! Non lo vedi? Lo hai visto? Qua… guarda? È un’entità, c’è un entità. Fai attenzione”. “Ma cosa? Ma che entità?”, ha concluso l’ex UeD, ormai spaventata. E sono arrivate subito diverse reazioni dal mondo del web, dunque dai telespettatori.

Prima della puntata Alfonso Signorini ha quindi rivelato al pubblico: “Parleremo anche di qualcosa di più strano. Una concorrente ha avuto un incontro particolare. Miriana Trevisan in queste notti ha visto un fantasma in una delle camere. Nei 20 anni di questa trasmissione ci sono state quattro persone che hanno visto delle entità. E ci colleghiamo con lei: Miriana, abbiamo sentito che hai visto una sorta di spirito. Spiegacelo, sappi che non ti prendiamo in giro e non giochiamo. Te lo chiediamo con grande serietà”.





E a quel punto Miriana Trevisan ha iniziato a svelare i particolari, come riportato da ‘Biccy’: “Sì, ho visto qualcosa è vero. Questa entità io la percepisco ogni tanto, anzi sono diverse entità in verità. Le sento in questa casa ogni tanto. Non è la prima volta, io in realtà con Giucas avevo detto di aver visto una donna. Vedo un’entità femminile, io la vedo così. Giovane o anziana? Una donna sui 45 anni, io non la vedo con gli occhi, la sento e la vedo nella mia testa la percepisco ed è come un lampo. Queste cose non sono gestibili e cerco di prendermi poco sul serio per non impazzire”.

Oltre a questo argomento, si parlerà sicuramente di Katia Ricciarelli, attaccata così da Lorenzo Amoruso: “Hai ragione Katia Ricciarelli, Manila non ha avuto una carriera brillante come la tua ma ha potuto creare una famiglia con due splendidi ragazzi. Ha delle qualità che non ti appartengono, visto che non hai mai saputo trasmettere sentimenti di amore, di riconoscenza e di affetto. Sei purtroppo un’artista vuota”.