Dentro la casa del GF Vip animi sempre più agitati. A meno di un mese dall’ultima puntata sono tanti ancora i nodi da sciogliere. Ieri ha fatto discutere e non poco il rientro in gioco di Alex Belli. Alex che si è subito rivolto a Delia Duran. “Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso”.



“Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking”. Insomma al GF Vip Alex ha tutta l’intenzione di riconquistarla. Da capire se Delia Duran vorrà dare o meno un’altra opportunità al suo ex compagno. E qualcosa dice che la strada sia aperta.



Al GF Vip infatti Delia ha subito replicato: ““Guarda che la posizione di lasciarti l’ho presa io, ricordatelo. L’ho fatto perché mi hai ferito ed hai continuato a ferirmi, devi chiedermi scusa. Cosa erano quei tweet? Eri sadico? Sai perché ti ho lasciato? Perché volevo far vedere la Delia che gioca e che scherza. L’ho fatto di proposito perché mi hai ferito tantissimo”.







Tanto da lasciarsi andare ad un bacio con Barù davanti alle telecamere del GF Vip. Bacio che ha mandato su tutte le furie Jessica Selassiè e scatenato la reazione di Miriana Trevisan. “Delia intanto è brutto dire tu vorresti essere me, non si dice ad un’altra donna. E poi se una tua amica è interessata ad un uomo è carino farsi da parte”, ha spiegato la showgirl che ha poi fatto notare come Barù abbia semplicemente assecondato le sue provocazioni.



Accuse rispedite al mittente. “Io non ho fatto nulla di male!! No non sono d’accordo io stavo solo giocando e potete chiedere a Barù era solo gioco…”. Davanti alle insistenze di un’altra protagonista del GF Vip, Manila Nazzaro, Delia Duran ha capitolato. Confessando il motivo del bacio. “L’ho fatto apposta…Doveva capire (Jessica) che non c’era nulla di male e soprattutto che non può starmi con il fiato sul collo. Posso essere me stessa oppure no?”.