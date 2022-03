Puntata stellare, quella del 7 marzo 2022 del GF Vip. Colpi di scena, discussioni e rese dei conti per i protagonisti del reality show targato Canale 5. Tra l’altro, ad inizio puntata è spuntato fuori (di nuovo) Alex Belli, di ritorno dalla vacanza dall’Egitto. Poco dopo un confronto amaro tra Lulù Selassié e Davide Silvestri, che si sono dati reciprocamente dei “falsi“. Lulù gli ha detto: “Tu ti devi scoprire, non l’hai mai fatto”. “E tu sei capricciosa e hai comportanti falsi“, ha controbattuto Davide.

Screzi e tensioni anche tra Soleil e Miriana Trevisan al GF Vip: anche in questo caso ognuno è rimasto delle sue posizioni. Poi la sorpresa per Soleil che ha incontrato Alex. La ragazza, lucidissima, gliene ha dette di tutti i colori e ha affermato che non vuole più avere nulla a che fare con lui, nemmeno in amicizia. A questo punto è arrivato il momento di dire addio alla prima eliminata: Miriana Trevisan, a salvarsi Davide e Jessica. La preferita è stata la Selassié (46% dei voti), seguita dall’attore (29%) e dalla Trevisan (25%).

Grande emozione quando ha incontrato fuori alla passerella del GF Vip, l’ex marito Pago e suo figlio Nicola: baci, abbracci e lacrime. Poi Alfonso Signorini ha chiesto ai gieffini di votare un nome da mandare in finale. Ma c’è un problema: il meno votato sarebbe stato mandato a casa. Il televoto infatti prevedeva di stabilire un finalista e un eliminato.





Una di fronte all’altro ci si sono trovati Soleil e ancora Davide. A spuntarla di nuovo è proprio il ragazzo (58% delle preferenze). A questo punto deve lasciare la casa del GF Vip Soleil (42%). Fan senza parole per l’eliminazione della Sorge. Tra l’altro la giovane non è stata neanche ospitata in studio per mancanza di tempo.

“Ora è l’una meno cinque, ci vediamo giovedì prossimo, non avrebbe senso ora”, ha spiegato il conduttore. In casa Davide è andato fuori di testa, non credendo di aver battuto l’amica al televoto. A un certo punto si è puro sdraiato a terra, in lacrime. Una puntata del GF Vip davvero incredibile, piena di colpi di scena. Ve lo avevamo detto.