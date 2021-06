Più che una bordata, quello di Maurizio Costanzo è un invito a fare meglio. Il destinatario è Alfonso Signorini e l’oggetto la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Secondo ‘TvBlog’, il cast del ‘Grande Fratello Vip’ dovrebbe contare 20 concorrenti, almeno nella fase iniziale e sarà ufficializzato solo dopo l’estate quando mancheranno solo una manciata di settimane alla riapertura della porta rossa. E il settimanale ‘Oggi’ ha annunciato nei giorni scorsi che Katia Ricciarelli entrerà nella Casa. A 75 anni, l’artista avrebbe deciso di rimettersi in gioco e avrebbe scelto il GF Vip, una delle trasmissioni più temute dalle celebrità.



La partita sarebbe chiusa. Ora la proposta che lascia tutti a bocca aperta. Ad offrirsi come concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ è stata la dama Veronica Ursida, la quale ha ammesso in un’intervista di seguire il programma sin dalla prima edizione. E ha dichiarato: “Lì farei uscire tutto quello che Veronica ha dentro”. Al momento non è dato sapere come abbia reagito Alfonso Signorini, anche se non è da escludere che possa contattarla per vedere se la cosa sarà fattibile o meno. E Maurizio Costanzo che ne pensa?

Maurizio Costanzo ‘avverte’ Alfonso Signorini



Secondo il conduttore “Sarebbe necessario che i reality come L’isola dei famosi e Il Grande Fratello rivedessero la propria struttura andando ad aumentare le sorprese. Anche il Gf Vip se non ci sono novità, nuovi ingressi e sorprese rischia di diventare ripetitivo”. Un consiglio più che giusto. Per il grande vecchio della tv sono giorni convulsi





Maurizio Costanzo è stato nominato responsabile delle strategie di comunicazione della Roma calcio. A volerlo fortemente è stata la proprietà americana dei Friedkin. E il giornalista ha scritto: “Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. Per me è davvero bello fare di una passione una vera e propria professione”.

Maurizio Costanzo recentemente si è scagliato contro l’esperto Massimo Galli: “C’è ancora un virologo che va dicendo che arriverà la quarta ondata, che sarà una mattanza. Io lo dico ufficialmente: di questi virologi negazionisti e porta male non ne voglio più sapere, sono diventati delle piccole star della televisione, facciano Sanremo e non ci rompano più le scatole”.