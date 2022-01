“Quando lascia il programma”. GF Vip, Manuel Bortuzzo ha deciso: la data del suo ritiro

Adesso non ci sono più dubbi su Manuel Bortuzzo. Se n’è discusso tanto in queste ultime settimane, ma ora il giovane è pronto ad annunciare la sua decisione definitiva, che ha già preso in maniera quasi ufficiale. Non continuerà la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia e ora è uscita fuori la data del suo addio. Ovviamente la più triste tra tutte è inevitabilmente Lulù Selassié, con la quale è nato un rapporto speciale. Ma dovrà necessariamente accettare la scelta del concorrente.

Qualche giorno fa Manuel Bortuzzo ha fatto commuovere i telespettatori per le sue dichiarazioni sul compianto cantante Michele Merlo: “Abbiamo perso un grande cantante. Un ragazzo che si lamentava di un mal di testa all’ospedale, l’hanno mandato a casa. E com’è andata la sua storia? Mal di testa, il suo ultimo post su Instagram: ‘Ho un forte mal di testa, vorrei un tramonto, che cosa posso fare?’. Lo hanno mandato a casa dandogli una tachipirina, pensando fosse un’influenza. E due giorni… leucemia ed è morto”.

Si era vociferato con forza nei giorni scorsi che Manuel Bortuzzo uscisse nella serata di venerdì 21 gennaio, ma non è successo. Nonostante ciò il conduttore Alfonso Signorini ha però ovviamente commentato la sua vicenda: “Manuel, so che stai meditando di lasciare il gioco. Non parteciperai alle nomination, mi sembrava corretto nei confronti del gioco e dei tuoi stessi compagni. Lulù, prova a convincerlo”. Ma a quanto pare la decisione è ormai presa e niente e nessuno potrà fargli cambiare idea.





E Signorini ha aggiunto su Manuel Bortuzzo: “Lunedì dirai la tua decisione”. E sarà proprio il 24 gennaio la data fatidica, infatti quella sera annuncerà a tutti i compagni e al pubblico da casa la volontà di abbandonare la trasmissione. I problemi di salute non gli starebbero più permettendo di continuare come vorrebbe questa esperienza e tra l’altro diversi giorni fa è anche caduto, mentre si stava facendo la doccia. I suoi fan sono tristi, ma allo stesso momento consci che questo servirà per il suo bene.

Nelle ultime ore invece Soleil è scoppiata a piangere dopo i problemi con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Tutte questa vicende davvero dure le hanno inferto un colpo tremendo e le lacrime sono state una naturale conseguenza. Intorno a lei non c’era nessuno durante il suo momento di sconforto. Poi con la Ricciarelli è comunque riuscita a chiarire e adesso sono ritornate amiche.