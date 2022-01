Al ‘GF Vip’ vi abbiamo raccontato in questi mesi di tanti episodi e non sempre si è trattato di argomenti piacevoli, non a caso questa edizione è stata caratterizzata e lo è tuttora da litigi tra i vari concorrenti. Ma nelle ultime ore Manuel Bortuzzo ha toccato un tema davvero delicato, che ha colpito tutti gli italiani. Ha voluto ricordare una persona famosa che non c’è più, scomparsa troppo presto e che ha lasciato un vuoto incolmabile e una rabbia immensa nei suoi familiari e fan.

In precedenza invece Lulù Selassié si era soffermata sulla storia d’amore che ormai è nata tra lei e appunto Manuel Bortuzzo e ha anticipato le prossime loro mosse future: “Siamo fidanzati, ci amiamo. Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme”. Il popolo della rete è esploso di gioia, infatti i due fanno ormai sul serio e dopo l’avventura televisiva sono pronti a viversi quotidianamente e a organizzare eventi fondamentali della loro vita. Ma veniamo adesso al suo triste racconto.

Manuel Bortuzzo ne ha parlato non solo con Lulù, ma anche con i coinquilini Giacomo Urtis e Davide Silvestri, che hanno ascoltato con grande dispiacere le sue affermazioni su un artista deceduto in pochissimo tempo e in giovane età, dopo aver lamentato problematiche di salute. Era stata la fidanzata del cantante poi a riferire la gravità della situazione: “Sta malissimo, ha le convulsioni e abbiamo chiamato l’ambulanza. Lo stanno portando in ospedale”. E poi era giunta la terribile e inaspettata notizia della sua dipartita.





Dunque, Manuel Bortuzzo ha omaggiato la memoria di Michele Merlo, l’ex concorrente di ‘Amici’ deceduto per una leucemia fulminante: “Abbiamo perso un grande cantante. Un ragazzo che si lamentava di un mal di testa all’ospedale, l’hanno mandato a casa. E com’è andata la sua storia? Mal di testa, il suo ultimo post su Instagram: ‘Ho un forte mal di testa, vorrei un tramonto, che cosa posso fare?’. Lo hanno mandato a casa dandogli una tachipirina, pensando fosse un’influenza. E due giorni… leucemia ed è morto”.

Una pagina Instagram ha ringraziato vivamente Manuel Bortuzzo per questo ricordo tanto sentito: “Sentire la sua storia raccontata così è stato un colpo al cuore improvviso, ma diciamo grazie a Manuel per averlo fatto con affetto e delicatezza. Non avevamo dubbi per il ragazzo meraviglioso che è”. E tanti altri hanno condiviso lo stesso pensiero, ringraziando il gieffino per la sua umanità.