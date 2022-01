“Devo dirtelo”. GF Vip, Manuel Bortuzzo lo confida a Lulù Selassiè: le telecamere hanno ripreso tutto

Dentro la casa del GF Vip Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono sempre più vicini. Dopo tante incomprensioni ecco che l’amore sembra scoppiato. Pochi giorni fa, a letto, si sono concessi coccole, baci e solletico. E qualche diretta fa, interrogati da Alfonso Signorini su questo cambio di rotta quando tra loro sembrava tutto finito, Manuel Bortuzzo e Lulù si sono ritrovati finalmente d’accordo nel dichiarare il loro amore reciproco.



Lei in particolare si è mostrata visibilmente emozionata, volendo sottolineare che la sua attrazione per lo sportivo è nata dal primo momento all’interno della Casa, oltre ad essersi detta contenta di non aver mollato nonostante i momenti difficili. Ma è proprio per Lulù Selassié che il pubblico del GF Vip 6 ora è “preoccupato”.



Nelle ultimissime ore Manuel Bortuzzo ha infatti rivelato un dettaglio sulla sua permanenza al GF Vip 6 alle amiche della Casa. Premettendo che la data della finale è in programma per il prossimo 14 marzo, parlando con Katia Ricciarelli e Carmen Russo il nuotatore ha detto che uscirà prima. Molto prima. Anzi, fra pochi giorni, a dirla tutta.







E tutti sono preoccupati per la reazione di Lulù. I due sembrano intanto intenzionati a frequentarsi anche fuori dalla casa. “Non mai avuto una ragazza così bella che ha bisogno di ciglia così lunghe. Non hai bisogno di essere too much amore, lo sai. Credimi che tu quello che hai di tuo, semplice come sei, più sei semplice e più sei bella”, ha detto Manuel Bortuzzo.



Un desiderio espresso già qualche settimana fa. “Non ho messo in luce tante cose belle che ci sono. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua.” Erano state queste le belle parole di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè. Ora Manuel ha detto qualcosa di molto forte alla giovane: “Appena esci ti sequestro, ti lascio un po’ per la famiglia però finiti i giri famigliari, sei mia”. Lulù ovviamente non vedeva l’ora ed ha risposto “Amore, mi ammanetti?”. E tanti cuori per loro.