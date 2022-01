Grande Fratello Vip 6, due concorrenti prossimi ad abbandonare il gioco. La decisione potrebbe lasciare un po’ di amaro in bocca a molti affezionati fan del reality show. I motivi che spingerebbero alla decisione non sembrano aver nulla a che fare con le dinamiche del gioco. E pensare che Gabriele Parpiglia a Casa Chi lo aveva anticipato. Ecco di chi stiamo parlando.

Riflettori accesi su Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo, che pare non potranno proseguire la loro avventura all’interno della casa più spiata d’Italia, entrambi per motivi strettamente lavorativi. Se Manuel potrebbe lasciare la Casa durante la puntata di lunedì 17 gennaio per poter tornare ad allenarsi in previsione delle prossime paralimpiadi di Parigi anche per Gianmaria il lavoro sembra avere la precedenza.

“Se non lascia la Casa perderà il suo lavoro” aveva già anticipato Gabriele Parpiglia a Casa Chi, alla luce di quanto emerso da una chiacchierata tra l’imprenditore e Manila Nazzaro: “Vado via il 24, non ce la faccio più. Il primo febbraio devo tornare a lavoro, l’ho promesso a molte persone. Ho dato la mia parola, devo farlo”.





E a proposito di Manuel Bortuzzo, anche prima di Capodanno confessò la sua decisione ai suoi inquilini: “Io lascio, me ne vado. Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no”, notizia confermata anche dal padre Franco ai microfoni di Fanpage: “La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Poi il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio”.

Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi pronti al ritiro, ecco i loro papabili sostituti https://t.co/dbQ6Ci3fxE #GFVip January 9, 2022

Chi potrebbe prendere il loro posto? Tra le voci di corridoio che si iniziano a inseguire, i nomi sarebbero decisamente stuzzicanti. Da quello di Andrea Denver a uno (o entrambi) i fratelli Onestini. Queste restano solo ipotesi, visto che ancora non è sopraggiunta nessuna conferma a riguardo.