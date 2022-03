GF Vip 6, la rivelazione in diretta tv su Manila Nazzaro. Riflettori che già da diverso tempo restano accesi sulla gieffina. La showgirl non ha vissuto in modo semplice le ultime settimane di permanenza in casa di Alfonso Signorini. Critiche e momenti di risalita e chiarimenti. e oggi l’affondo arriva anche dall’ospite d’eccezione di Casa Chi.

A parlare è stato n ex concorrente della casa del GF Vip, altrettanto discusso in seguito alla sua attuale relazione con Sophie Codegoni. Stiamo parlando di Alessandro Basciano, che nei riguardi dell’ex Miss Italia ha ammesso: “E’ andata un po’ in tilt”. Per poi specificare il motivo del pensiero espresso: “Vedo che ha fatto un po’ delle uscite infelici”.

E aggiunge: “Soprattutto nella nomination di Soleil, perchè lì era puramente strategia. Ci sta, la voglio un po’ giustificare perchè comunque è lì dentro da sei mesi, non voglio dire cose negative su di lei perchè è una bella persona, però ultimamente ha un po’ sparato a zero su di me, però mi hanno detto di peggio, queste sono cose leggere!”.





E riguardo la chiacchieratissima lettera che Manila ha scritto a Sophie, ha risposto:“Ti dico la verità, ultimamente, dal momento in cui soprattutto sono uscito dalla casa non è che ha parlato proprio benissimo di me, nonostante abbiamo un bel rapporto”.

Delusa da Manila Nazzaro anche Katia Ricciarelli, che di recente avrebbe affermato al settimanale Chi: “Mi ha deluso Manila, perché avremmo dovuto chiarirci da persone adulte. E anche Miriana. Penso di meritare rispetto e, se qualcuno non lo fa, vado sopra le righe. Per questo ho deciso di uscire. Dopo cinque mesi e mezzo non avevo più tempo. E il gioco si stava incattivendo”.