Meno di una settimana alla fine del GF Vip numero 6 e nella casa è tempo di bilanci. L’eliminazione di Soleil Sorge ha portato a un rovesciamento dei valori in campo e ad un riavvicinamento tra Manila Nazzaro e Davide Silvestri che, dopo essere sopravvissuto alla doppia eliminazione di lunedì, ora è uno tra i candidati più autorevoli per la vittoria. A far scattare la miccia del confronto tra Manila e Davide il comportamento delle principesse Selassié da entrambi giudicato ambiguo.



Nel mirino di Manila c’è, soprattutto, il comportamento al GF Vip tenuto da Clarissa e Jessica. “Andiamo subito di Nomination, quindi mi hanno nominato Katia e le Principesse. Loro dall’inizio alla fine mi hanno sempre martellato. L’unica che con me è sempre stata coerente è stata Lulù, non ho mai avuto una sorpresa da lei. Non si è mai tirata indietro nei miei confronti”, ha ammesso Manila che non si è fermata ma ha aggiunto.



“Da fuori c’è stato un massacro psicologico senza alcun significato, mentre per Lulù la questione è diversa perché lei ha sempre voluto chiarire e parlare con me. Le altre hanno sempre un po’ considerato inutile, come se non mi mettessi in gioco per alcune cose, e mi sono sentita un po’ trattata male”, ha continuato l’ex Miss Italia. Ma dentro il GF Vip non tutte le visioni sono uguali.







Davide, infatti, ha avuto molti problemi con Lulù e confida: “Invece con me Lulù non è stata coerente. Arrivati a questo punto del gioco, non mi faccio prendere in giro, non mi fiderei ciecamente. Sono un po’ dispiaciuto, perché non è stato un vero confronto”. Eppure, al GF Vip, anche Manila Nazzaro aveva avuto qualche duro confronto con Lulù dopo il diverbio avuto prima con la sorella Jessica e poi con Davide Silvestri.



“Tu che vuoi sempre avere ragione alla fine innervosisci le persone”, aveva rimproverato la Nazzaro. “Ogni tanto statti zitta! Lo dice mia mamma e mio padre a me, con il tempo ho imparato però tendenzialmente sono un po’ così. Bisogna ascoltare e in questo momento preciso che siamo ormai alla fine bisogna fare ancora più attenzione”. Insomma, al GF Vip l’aria è tesissima.