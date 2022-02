“Lui con Soleil”. GF Vip, nuova bomba nella Casa. Lulù se n’è accorta e racconta tutto a Manila

A poche ore dalla diretta la situazione dentro il GF Vip si fa esplosiva. Tanta carne al fuoco e ancora una volta Soleil Sorge grande protagonista. Per capire quanto sia chiacchierata e discussa l’ex Uomini e Donne basta rimandare indietro di qualche giorno il nastro e riascoltare le parole di Alex Belli. “Lei è sempre stata la preferita. Io penso che ci sia una coalizione da parte dei fanclub, di tutti i fanclub contro Soleil. Ovviamente se si uniscono fanno numeri grossi”.



“Nello stesso tempo però devo dirti che un po’ si è spenta. Venendole a mancare dei punti di spalla, come sono io, lei si è spenta. Ricordiamoci anche che ha contro tutta la casa e questa cosa non è semplice”. Al GF Vip insomma ci sarebbe una fazione che rema contro la permanenza di Soleil Sorge. Di sicuro l’influenza che esercita ad altissima.

GF Vip, le parole di Jessica su Gianluca



Se ne è accorta Lulù Selassié che ha sorpreso Gianluca Costantino a filtrare con lei nonostante abbia più volte sottolineato l’interesse che nutre per Jessica Selassié. “Stavo uscendo fuori a fumare e Antonio mi ha chiesto di accompagnarlo, perché ogni volta che trova Gianluca e Soleil, lui si inca**a perché dice che vuole stare solo con Soleil. Mi ha detto che Gianluca lo ha sgridato, che non deve accollarsi e fare il terzo incomodo”.







Lulù lo ha rivelato dentro la casa del GF Vip a Jessica e Manila. La prima ha risposto: “A me ha detto che tra un mese mi corteggia, una volta fuori di qua”. La seconda ha ammesso di non riuscire più a sorprendersi per questi giochetti d’amore, mentre Lulù ha confermato che Gianluca ha espresso un grande interesse per la sorella maggiore.



“Si anche a me ha detto che vuole conoscere Jessica quando escono da qui”, ha spiegato Lulù. E Jessica? Sembra intenzionata a continuare il suo percorso. La personalità della sorella di Lulù sta uscendo fuori e conquistando pian piano tutti gli spettatori. Sempre più messaggi arrivano sulla sua pagina social. Ed il tenore è sempre questo. “La tua insicurezza e paura di non piacere mai a nessuno può portarti magari a fare qualche errore, ma sono gli errori più belli che si vedono in quella casa. In un’ edizione di sessisti, misogini e omofobi…”.