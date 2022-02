“Vergogna, non può farlo”. Lulù beccata sul fatto dalle telecamere: al GF Vip scoppia il caso

Esplode la polemica al ‘GF Vip’ per un gesto di Lulù Selassié, che non è passato inosservato. Innanzitutto lo ha fatto davanti a molti concorrenti, che hanno assistito alla scena, ma poi il filmato in questione è stato pubblicato in rete dagli utenti e sono partiti commenti molto negativi contro la principessa etiope. Per tanti non è stato un comportamento di buon esempio anche in considerazione del fatto che davanti al piccolo schermo ci sono numerosi telespettatori, che li osservano 24 ore su 24.

Proprio Lulù Selassié e Miriana Trevisan sono state travolte da un’altra bufera nelle scorse ore. Il pubblico social ha notato che le due si sono appartate in camera da letto togliendosi il microfono, da qui il sospetto che si stessero accordando per le prossime nomination. E com’è noto il regolamento lo vieta. “Il bello è che dicono apertamente di dirsi delle cose sotto le coperte e usano frasi tipo: ne parliamo quando andiamo a letto!! Ma non dovrebbe essere una delle regole non poter parlare di nascosto e senza microfoni?”.

Il caos intorno a Lulù Selassié è scoppiato stavolta dopo che i concorrenti avevano terminato di cenare. Quindi, si sono radunati per mettere tutto in ordine prima di andare a dormire ed ecco che è arrivato il gesto sorprendente e spiazzante della fidanzata di Manuel Bortuzzo. Che ha accompagnato lo stesso con una spiegazione, che ha fatto storcere il naso a molti utenti. Infatti, sotto il video postato sul web sono apparsi diversi messaggi tutt’altro che comprensivi nei riguardi della princess.





Secondo quanto è stato possibile notare, Lulù Selassié ha gettato in un secchio adibito a contenere la spazzatura del cibo che era avanzato in serata. E ha dichiarato: “Amore, io lo butto perché non mi piace chi mette le mani nel cibo. Sono troppo schizzinosa”. A guardare la scena Manila Nazzaro, Davide Silvestri ed Antonio Medugno, che invece stavano mettendo da parte ciò che era rimasto. E i social non hanno perdonato l’etiope, costretta a subire attacchi molto duri.

Se qualcuno ha provato a difendere Lulù Selassié, ponendo dei dubbi sull’episodio, altri utenti l’hanno demolita: “Non si butta il cibo!”, “Se ci fosse stata Clarissa, l’avrebbe sgridata”, “Perché con i soldi facili del papà non ha mai fatto sacrifici”, “La sua uscita è stata infelice, anche se comunque non è normale mettere le dita dentro un piatto e poi far mangiare il cibo ad un altro inquilino”.