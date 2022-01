Nella serata del 17 gennaio è andata in onda una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip’. Grandi emozioni si sono vissute con Kabir Bedi, infatti in occasione del suo compleanno ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla moglie Parveen Dusanj, che gli ha inviato un filmato con parole straordinarie. Ma durante una pausa legata alla pubblicità. è avvenuta anche un’importante confessione di Lulù Selassié, che ha annunciato in via definitiva quando Manuel Bortuzzo lascerà definitivamente il programma.

A proposito di Manuel Bortuzzo, si sono vissuti attimi di paura prima dell’appuntamento con Alfonso Signorini. Il nuotatore è caduto mentre provava la seduta della doccia. Subito è intervenuta Lulù Selassiè che lo ha aiutato provando anche il nuovo sedile cambiato dalla produzione del reality di Canale 5. Nel dettaglio il sedile pieghevole della doccia collocata nella camera privata di Manuel si è rotto e lui è caduto. Miriana Trevisan si è subito sincerata delle sue condizioni. Fortunatamente nulla di serio.

Si è vociferato in questi giorni dell’addio ormai imminente di Manuel Bortuzzo al ‘GF Vip’, visto che ormai la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia starebbe diventando insostenibile a causa delle sue problematiche di salute. In molti si aspettavano i saluti finali già nella scorsa puntata, invece non ci sono stati. Ma ci ha pensato Lulù Selassié, dialogando con la sorella Jessica, a fugare ogni dubbio su di lui. E a ufficializzare la data in cui il vippone lascerà per sempre la trasmissione Mediaset.





Lulù Selassié ha tranquillizzato la sorella, dopo l’attacco subito dalla mamma di Sophie Codegoni, e ha fatto la rivelazione tanto attesa su Manuel Bortuzzo: “La smetti di fare queste battute e di stare dietro a Sophie e Alessandro? Smettila, fai soffrire la mamma. Lui non è l’uomo della tua vita, stai con me e Manu, non andare da loro. Se stai con noi non ci dai fastidio, anche la notte se vuoi. Io devo stare con lui perché venerdì va via e voglio fargli compagnia”, ha aggiunto. Quindi, se ne andrà il 21 gennaio.

E per concludere il discorso, in cui si è soffermata anche su Manuel Bortuzzo, Lulù ha ammesso di non volere che la sorella Jessica vada via: “Non posso rischiare di perdere anche te venerdì. Pensa a queste parole, che sono quelle che ti direbbe anche la mamma”. Vedremo se Jessica seguirà alla lettera i suoi consigli per evitare di dare un doppio dispiacere alla sorella.