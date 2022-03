Grande Fratello Vip, arriva la finale. A poche ore dall’ultima puntata della sesta edizione i giochi sono praticamente fatti. Ma, come sanno bene i telespettatori, in realtà, tutto deve ancora essere deciso. Per la vittoria finale, con un bottino in palio di ben 100mila euro, sono rimasti in sei. Oltre alle due sorelle Selassié Jessica e Lucrezia, meglio nota come Lulù, ci sono anche Delia Duran, Davide Silvestri, Giucas Casella e Barù.

Tutti sperano ovviamente di vincere. Ma le principessine hanno una ragione in più. Tanto per cominciare su di loro aleggia un bel mistero. Sono vere principesse? Secondo quanto riportato da Oggi a settembre scorso no. Di sicuro Lulù, Clarissa e Jessica non versano in buone condizioni economiche visto che il papà ha avuto problemi con la giustizia.

Le Selassié, dunque, sognano il lieto fine con la vittoria al GF Vip in questa grande favola che è stato ed è il reality di Alfonso Signorini. Ma non mancano le critiche, nelle ultime ore, specialmente nei confronti di Lulù. Mentre gli altri concorrenti si sono dati da fare per la performance finale, lei non ne ha voluto sapere.





Tutto è nato quando la sorella Jessica ha avuto dei dubbi sulla scelta della canzone da cantare. Insieme avrebbero dovuto portare una cover di un pezzo di Selena Gomez. Improvvisamente, però, Lulù ha sbottato: “A questo punto non canto neanche io non me ne frega niente. Facessero lo spettacolo Giucas e Davide, che gli va a loro di farsi vedere, a me non interessa. In realtà neanche a Giucas gli va di farlo, lo avete costretto voi”.

A me sinceramente viene la nausea a pensare che il vincitore potrà essere una tra #jessica e #lulu! Che degrado. #gfvip March 14, 2022

Lulù Selassié non ha intenzione di cantare. “A Giucas non gliene frega nulla – le sue parole – sono quarant’anni che fa spettacoli in televisione di certo non è che si sente di voler fare sta cosa per forza. A me non mi interessa io non canto a questo punto”. Non solo. Lucrezia ha accusato la sorella Jessica di “voler soltanto apparire”. E la sua conclusione è stata definitiva: “Non mi interessa, non è che devo cantare per forza che me ne frega a me di cantare? Canterò fuori se sarà il mio lavoro”.