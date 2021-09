Le sorelle Selassié hanno subito scatenato la curiosità del pubblico. Appena arrivate al GF Vip 6 come unico concorrente, Jessica, Lucrezia, Clarissa hanno dichiarato di essere principesse. Come raccontato dalle tre, il nonno era infatti l’ultimo erede al trono in Etiopia. Ma questa non sarebbe la verità, perché secondo un’attenta ricerca portata avanti dal settimanale Oggi “le sorelle Selassié non sono vere principesse”.

Il magazine diretto da Umberto Brandani ricostruisce anche la loro storia e in esclusiva rivela che il papà delle tre sorelle Selassié si chiama Giulio Bissiri, è figlio del giardiniere che curava il palazzo imperiale e da bambino e giocava con i bambini della dinastia Selassié. A quanto pare, era ben voluto dalla Royal Family d’Etiopia, ma non avrebbe alcun legame di parentela con gli ultimi eredi al trono del Paese africano. Motivo per cui le tre sorelle non sarebbero realmente nobili.

Il settimanale Oggi scende nei dettagli e svela che Giulio Bissiri, che è effettivamente nato in Etiopia, quando è rientrato in Italia, ha vissuto il sogno di recuperare il tesoro del Negus quindi “convinse alcuni discendenti legittimi di Hailé Selassié, ormai poveri in canna che vivevano in vari Paesi, a firmargli una delega e a chiudere un occhio sulla sua affermata discendenza dal duca di Harar, secondogenito dell’imperatore. Riuscendo infine a far modificare i suoi documenti e a farsi passare per il terzo nella successione imperiale etiope”.





Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, all’anagrafe registrato come Giulio Bissiri, da quel momento figurerebbe come terzo nella successione imperiale etiope. Ma per quanto riguarda l’eredità non avrebbe ricevuto alcun soldo. C’è di più: scrive sempre Oggi che il papà delle sorelle Selassié lo scorso 5 marzo ha ricevuto un mandato di cattura internazionale dalle autorità elvetiche per una frode di 10 milioni di franchi.

L’uomo, dopo essere stato arrestato in Lussemburgo, è stato estradato in Svizzera. E, stando alle indiscrezioni, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié deve scontare una pena di 3 mesi in una casa circondariale del Lussemburgo. Per il momento, dunque, le sorelle Selassié quindi Jessica, Lucrezia e Clarissa non potranno ricevere alcuna sorpresa da parte del padre al GF Vip 6.