“Si ca*a sotto con lei”. Davide Silvestri in un angolo, Lulù scopre il conquilino: “Non lo farà mai”

Ormai manca davvero poco. Al Grande Fratello Vip è tempo di tirare le somme, la finale del 14 marzo si avvicina e i vipponi in Casa affilano le armi. Non che siano mai mancati gli scontri, le frecciate, le fazioni, ma negli ultimi giorni la tensione è ancora più alta del solito. Tra i concorrenti meno sereni c’è probabilmente Katia Ricciarelli. Nelle ultime ore la soprano, dopo aver conosciuto l’esito della votazione, si è sfogata così con Alfonso Signorini.

“Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci”. E poi ci è andata giù pesante: “Io sono felice di uscire perché non mi va più di vedere queste facce da santarelline. Come sono contenta, mi sono liberata, adesso posso anche uscire… Sono contenta di essermi tolta un sassolino dalle scarpe, anzi un macigno, ora voglio uscire e andarmene. Adesso sono sbottata senza ritorno e voglio uscire, così lascio largo ai giovani. Andate a fare in c… tutti”.

Proprio Katia Ricciarelli si è giocata il posto di seconda finalista con Soleil Sorge e Lulù Selassié. Alla fine a spuntarla è stata quest’ultima. E tutti sanno che tra la principessina e la soprano non c’è un buon rapporto, per usare un eufemismo. Proprio Lulù ha usato parole molto dure nei confronti di un coinquilino che secondo lei teme troppo il confronto con Katia.





Lulù ha attaccato pesantemente l’attore. Secondo lei: “Davide ha paura di andare contro Katia, si c**a in mano”. il riferimento è a quanto avvenuto durante l’ultima puntata del GF Vip di lunedì 21 febbraio. Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan sono state protagoniste di un acceso diverbio. La soprano ha accusato l’ex Non è la Rai: “Tu devi stare zitta, tu non devi parlare. Io sono fiera di me e si vede come ho lavorato, lei fa solo la santa. Consolatevi tu e Manila, queste fanno le santarelline ma sono due persone assolutamente false”.

citazione del suo fratello gianmy 🔥 #fairylu #GFVIP quanto mi mancano loro due lì dentro pic.twitter.com/NXwZKYJGNz February 22, 2022

Così Lulù se l’è presa con Davide Silvestri accusandolo di non fare nulla per difendere la sua amica Miriana da accuse così gravi. Alla stessa Miriana, mentre si trovava con lei in camera da letto, Lulù parlando dell’attore ha confidato: “È da settembre che non litiga con nessuno, che non prende posizione per arrivare in fondo”. Poi, sempre rivolta a Miriana, ha detto di non preoccuparsi troppo: “Come diceva il nostro Giammi (cioè Gianmaria Antinolfi, ndr), il tempo è galantuomo, mette ogni re nel suo castello e ogni pagliaccio nel suo circo”.